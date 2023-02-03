Conseils Nike pour teindre naturellement des sneakers
Conseils mode
Donne de la couleur à tes sneakers avec des ingrédients naturels en suivant ces étapes simples.
Matériel
- 1 paire de sneakers blanches neuves en matières naturelles comme du coton
- 2 à 3 cuillères à soupe d'alun (c'est un fixateur de teinture que tu peux trouver dans le rayon épices de nombreux magasins d'alimentation)
- 2 à 3 cuillères à soupe de sulfate de fer (un produit qui intensifie les couleurs et que tu peux trouver en ligne)
- 2 cuillères à soupe de poudre de souci (tu peux en trouver en ligne ou en faire toi-même avec des fleurs de souci séchées)
- 2 cuillères à soupe de brou de noix (que tu peux acheter en ligne ou faire toi-même avec des coquilles de noix)
Outils
- 1 grande casserole (assez grande pour y plonger deux sneakers)
- 1 paire de grandes pinces
- 1 paire de gants en latex
- 1 paire de lunettes de protection
Si tu veux donner une nouvelle vie à une paire de sneakers oubliée dans ton placard en réalisant un projet créatif manuel, ce guide Nike pour teindre ses sneakers est fait pour toi.
Tu veux rafraîchir une vieille paire de sneakers ou apporter une touche vintage à une nouvelle paire blanche comme neige ? Suis les instructions étape par étape de ce guide pour teindre tes sneakers avec des ingrédients naturels.
Aja Zarrehparvar, spécialiste en design de chaussures Nike, et Indah Nur, spécialiste en matières de chaussures Nike pour enfant, t'expliquent chaque étape et te donnent leurs conseils pour teindre une paire de sneakers blanches Nike avec des teintures naturelles fait maison.
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Teindre naturellement ses sneakers Nike : brun clair souci
Comme le soulignent Aja et Indah, il est important d'utiliser une paire de sneakers en fibres naturelles, surtout sur l'empeigne, car les teintures naturelles n'adhèrent pas aux matières synthétiques. Par exemple, le daim, le cuir et le coton sont des fibres naturelles.
Pour teindre tes chaussures, tu peux utiliser toutes sortes d'ingrédients naturels comme des fleurs ou du compost, mais nos spécialistes préfèrent la poudre de souci et le brou de noix, ou poudre de coque de noix. Selon elles, cette méthode de teinture laisse une couleur brun clair douce sur des chaussures blanches, pour un effet naturellement usé.
Important : attention, l'une des étapes nécessite de faire bouillir de l'eau. Les enfants qui veulent teindre leurs chaussures avec cette méthode doivent être accompagnés d'un adulte. (Remarque : ingéré, le sulfate de fer est toxique. Ne pas ingérer la teinture faite maison.)
Instructions étape par étape pour teindre des chaussures
- Retire les lacets. Mets-les de côté.
- Porte des gants et des lunettes de protection.
- Mets de l'eau à bouillir dans une casserole (à environ 100 °C).
- Quand l'eau bout, baisse le feu pour la faire frémir (à environ 80 °C). Attends bien que l'eau frémisse avant de passer à l'étape 5.
- Verse l'alun dans la casserole. Laisse reposer 20 à 30 secondes.
- Ajoute le sulfate de fer. Laisse de nouveau reposer pendant 20 à 30 secondes.
- Ajoute la poudre de souci et le brou de noix. Remue le mélange jusqu'à ce que l'alun, le sulfate de fer, la poudre de souci et le brou de noix soient dissous. L'eau doit prendre une teinte brun jaunâtre.
- Avec les pinces, place délicatement les chaussures dans la casserole d'eau frémissante, l'une après l'autre, de sorte qu'elles soient bien immergées.
- Laisse les chaussures dans l'eau frémissante pendant environ 30 minutes en vérifiant leur couleur de temps en temps. Pour cela, verse 2 à 3 cuillères à soupe d'eau froide sur une zone de la chaussure. (L'eau chaude peut donner l'impression que les sneakers sont plus foncées.)
- Laisse sécher tes sneakers à l'air libre. Le temps de séchage dépend de tes sneakers. Il faut généralement compter entre 12 et 24 heures.
- Une fois les sneakers complètement sèches, remets les lacets en place.
Comme l'expliquent Aja et Indah, les lacets blancs sur les chaussures nouvellement teintes en brun créent un contraste et leur donnent un effet unique.
« Je réalise mon rêve de skateuse au lycée.
Je peux les porter pour aller travailler et je me sens stylée. »
Aja Zarrehparvar, spécialiste en design de chaussures, avec ses sneakers teintes naturellement
Ce guide propose une méthode qui utilise la poudre de souci et le brou de noix, mais nos spécialistes Nike soulignent que tu peux aussi utiliser du café pour une teinte brune plus soutenue, des betteraves pour un rouge profond ou des noyaux d'avocat pour une teinte rose poudré.
Rédaction : Julia Sullivan