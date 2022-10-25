Si vous essayez de fermer le zip d'une veste et que vous vous rendez compte qu'il ne bouge pas ou pire, qu'il y a un grand trou là où la veste devrait être fermée, pas de panique. Évidemment, un zip cassé est frustrant, mais il n'y a pas de quoi en faire un drame. Avec les bons outils et la méthode adaptée, vous pouvez réparer un zip cassé chez vous.

Pour réparer un zip, vous avez besoin de savoir comment il fonctionne. Voici les composants principaux :

Le curseur est le mécanisme qui se déplace sur les mailles du zip et les accroche ensemble.

est le mécanisme qui se déplace sur les mailles du zip et les accroche ensemble. La tirette est le composant accroché au curseur et qui permet de le monter ou le descendre.

est le composant accroché au curseur et qui permet de le monter ou le descendre. Les mailles sont les dents en plastique ou en métal qui ferment le zip.

sont les dents en plastique ou en métal qui ferment le zip. Le cran d'arrêt supérieur et le cran d'arrêt inférieur sont les parties en plastique ou en métal situées au début et à la fin du zip qui empêchent le curseur de dépasser les bouts du zip.

Certains zips présentent un mécanisme plus complexe au niveau du cran d'arrêt inférieur, comprenant un boîtier d'un côté et une broche de l'autre. Ce modèle étant plus complexe que le modèle avec un cran d'arrêt inférieur classique, il est préférable de ne pas retirer ces pièces pour réparer votre zip (cependant, vous pouvez retirer les crans d'arrêt supérieurs pour accéder aux composants cassés).

Voici quelques astuces connues pour réparer un zip cassé.