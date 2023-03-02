Qu'est-ce que la régulation du système nerveux et comment procéder ?

Ainsi, la régulation du système nerveux nous mène à la question suivante : quelle partie du système nerveux dois-tu réguler, précisément ?

D'après Arielle Schwartz, psychologue clinicienne et professeure de yoga, la notion de régulation du système nerveux pour les spécialistes consiste le plus souvent à trouver un juste équilibre entre le système nerveux sympathique (associé à la « réponse combat-fuite », qui pousse à réagir) et le système nerveux parasympathique (associé à la réponse repos, récupération et digestion).

Chaque système est une composante du système nerveux autonome, autrement dit la partie du système nerveux périphérique qui fonctionne de manière automatique, sans aucune conscience. Et les deux sont nécessaires. Durant une longue période, le système nerveux sympathique avait la mauvaise réputation de déclencher la réponse au stress. Pourtant, c'est aussi lui qui te permet de courir et de danser. Quant au système nerveux parasympathique, il te permet de te reposer pour mieux repartir du bon pied le lendemain.

En théorie, les deux systèmes fonctionnent en harmonie, à l'image du yin et du yang. Cependant, cette harmonie est perturbée quand on est sans cesse sur le qui-vive : le système nerveux sympathique est constamment stimulé à cause de cette sensation de stress en continu. De plus, selon une étude publiée en 2016 dans la revue Current Neuropharmacology, cela peut entraîner une inflammation associée à une dépression. Beaucoup de recherches ont depuis longtemps établi un lien entre cette inflammation et la dépression.

D'après les spécialistes, si tu éprouves une sensation d'épuisement ou de surmenage, la stimulation du nerf vague (composante du système nerveux parasympathique reliant le cerveau aux intestins) peut te permettre de retrouver un bon équilibre. En effet, ce nerf régule les humeurs, ralentit le rythme cardiaque et favorise le repos.

« Nombre d'entre nous ne sont pas formés aux pratiques permettant de déclencher la réponse de relaxation du système nerveux parasympathique », explique Arielle Schwartz. Elle précise que pour atteindre des performances sportives optimales, il est indispensable de bien se reposer pour mieux récupérer. « C'est beaucoup plus difficile d'être dynamique ou de se concentrer quand on manque de repos ».

Voici comment stimuler le nerf vague pour évacuer le stress et faire le plein d'énergie : un état que l'on pourrait qualifier de « régulé ».