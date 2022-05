Prendre une douche froide après un entraînement présente-t-il des bienfaits ?

Une étude de 2019 publiée dans The Journal of Strength and Conditioning Research a révélé que prendre une douche froide après une séance d'entraînement induisait une récupération plus rapide du rythme cardiaque. Toutefois, ce résultat a été obtenu avec des participants qui pédalaient par des températures de 35°C et avec un taux d'humidité de 40 à 60 %. Dans ce cas, les auteurs de l'étude ont donc conclu qu'une douche froide ne pouvait être recommandée que pour réduire le stress cardiaque après un entraînement réalisé dans des conditions de forte chaleur.

D'autres recherches, qui n'ont pas mis en évidence de différences notables entre le fait de prendre une douche froide et celui d'opter pour une récupération passive (comme prendre un jour de repos), suggèrent que certains bienfaits pourraient être d'ordre psychologique. Sten Stray-Gundersen fait remarquer que le stress dû au froid peut agir comme un « remontant » et contribuer à réduire ainsi les symptômes de la douleur, en partie grâce à la réponse du système sympathique que cela engendre.

L'American Institute of Stress précise que le système nerveux sympathique est celui qui contrôle notre réaction de « combat-fuite » face à une situation dangereuse ou stressante. Lorsque cette partie du système nerveux est activée, une décharge soudaine d'hormones est libérée, ce qui peut provoquer des symptômes tels qu'une augmentation du rythme cardiaque ou même des tremblements.

« Le stress dû au froid favorise la vasoconstriction, l'excitation et la libération de noradrénaline. Il doit donc être pratiqué le matin ou l'après-midi pour stimuler le système nerveux en vue de la journée à venir, explique Sten Stray-Gundersen. C'est aussi un bon moyen de renforcer la force mentale et de s'habituer à l'inconfort. »

Si vous êtes en quête de ce coup de fouet mental, alors une douche froide après l'exercice pourrait bien être ce que vous recherchez. Malgré tout, mieux vaut récupérer et vous étirer correctement en suivant les consignes énoncées avant de vous mettre sous un jet d'eau froide.

En fait, Veronica Jow indique que si vous voulez vraiment « récupérer » après une séance d'entraînement, vous devriez effectuer des exercices ciblés spécifiques à la principale partie du corps sollicitée dans votre sport, plutôt que de sauter dans un bain de glace ou sous une douche froide. Par exemple, les cyclistes et les adeptes de running peuvent se concentrer sur des exercices pour le bas du corps, comme des balancements de jambe. A contrario, les adeptes de tennis et de golf dépenseront probablement plus d'énergie sur les muscles du dos et du haut du corps (par exemple, avec des exercices de mobilité des épaules).

Elle explique que ces exercices favorisent la récupération de manière plus efficace que l'eau froide, car ils permettent à votre corps de baisser progressivement en température (contrairement au choc de l'eau froide). Bien entendu, si vous faites partie des personnes qui se sentent stimulées mentalement en terminant leur douche par un jet d'eau froide (n'oubliez pas le bienfait psychologique souligné par les recherches), n'hésitez pas à conserver cette pratique dans votre routine.

Pour plus de conseils sur la récupération, téléchargez l'application Nike Training Club !

Rédaction : Ashley Lauretta