Comment prendre les mesures de ta main pour connaître ta taille de gant

Comment connaître ta taille de gant
Guide d'achat
Apprends à prendre les mesures de ta main et connaître ta taille pour différents types de gants : gants pour tous les jours, gants de golf, gants de football américain et plus encore.
Que tu cherches des gants pour tous les jours ou pour ton sport préféré (golf, football américain ou renforcement musculaire), l'important, c'est de trouver la bonne taille. Pour ça, tu dois connaître les mesures de ta main. Ça te permettra ensuite d'acheter des gants chauds, confortables ou qui t'aideront à te concentrer sur ton activité. Cet article t'apprendra à prendre les mesures de ta main, la première étape pour choisir les bons gants pour toi.
Comment convertir les mesures de la main en taille de gant
Les tailles de gant peuvent varier selon leur design et leur usage. Par exemple, les gants de training Nike taillent plus petit que les gants de running Nike.
Pour les gants de running Nike pour femme, la taille S est conçue pour une circonférence de main comprise entre 18 et 19 cm. Un gant taille M pour femme est conçu pour une circonférence de main comprise entre 19 et 20 cm, et un gant taille L pour femme correspond à une circonférence comprise entre 20 et 21,5 cm.
Pour les gants de running Nike pour homme, une taille S correspond à une circonférence de main comprise entre 18 et 20 cm, une taille M entre 20 et 21,5 cm et une taille L entre 21,5 et 23 cm.
Les gants de running Nike mixtes ont tendance à tailler plus grand : une taille S/M correspond à une circonférence de main comprise entre 23 et 24 cm et une taille M/L à une circonférence comprise entre 24 et 25,5 cm.
Un gant doit être confortable (ni trop lâche pour ne pas glisser ou faire des plis, ni trop serré pour ne pas couper la circulation), mais il y a quelques nuances qu'il faut avoir en tête.
Par exemple, les gants de golf sont conçus pour être plus serrés, alors que les gants de gardien de but pour le foot sont conçus pour être plus lâches. Les gants Nike sont conçus pour être souples et confortables, avec par exemple la technologie Nike Dri-FIT anti-transpirante, une doublure en tissu Fleece ou des sangles réglables au poignet pour un maintien personnalisé.
Conseil : si tes mesures indiquent une taille différente pour chaque main, choisis la taille de gant qui ira à la main la plus grande.
Questions fréquemment posées
Comment connaître ta taille de gant ?
De nombreux guides des tailles de gants te demandent de mesurer la circonférence de ta main. Pour ça, passe un mètre ruban tout autour de ta paume de main, juste sous les articulations, en le collant bien à la peau. Certains guides des tailles de gants incluent aussi la longueur du majeur ou la longueur de la main, du bout des doigts jusqu'au poignet.
Quelle main faut-il mesurer pour la taille de gant ?
Quand tu prends les mesures pour connaître ta taille de gant, le mieux, est de mesurer les deux mains. Choisis ensuite la taille de gant qui ira à la main la plus grande.
Rédaction : Jessica Murri