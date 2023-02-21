Le meilleur équipement d'entraînement de football Nike

Les meilleurs équipements d'entraînement Nike Football américain
Guide d'achat
Fais le plein d'équipements haute performance pour tes entraînements de foot américain.
Tu comptes commencer à pratiquer le foot américain ? Choisis de bons équipements pour t'entraîner dans les meilleures conditions. Les bons gants pour faciliter les réceptions. Les bons crampons pour bien adhérer au sol. Les bonnes protections pour affronter les chocs.
Suis ce guide pour trouver les meilleurs équipements d'entraînement de foot américain pour enfant et adulte.
Les meilleurs équipements d'entraînement Nike Football américain
1. Pour les chocs : les vêtements première couche rembourrés Nike
Sous tes épaulières et ton pantalon de foot américain, porte des vêtements première couche rembourrés Nike Pro. De quoi amortir les chocs quand tu t'entraînes au plaquage ! Ces hauts et bas première couche pour adulte et enfant sont rembourrés avec de la mousse Nike HyperStrong au niveau des hanches, des cuisses, des épaules et des côtes, pour protéger les endroits les plus exposés.
Les vêtements première couche compressifs sont légers, respirants et intègrent la technologie Nike Dri-FIT anti-transpirante. Tu restes au sec et profites d'un maximum de confort pendant tes entraînements.
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2. Pour l'adhérence : les gants Nike Football américain
Tu occupes un poste d'arrière défensif, de receveur ou de demi arrière ? Tu veux faire des réceptions spectaculaires ou conserver le ballon malgré les plaquages ? On a ce qu'il te faut. Les gants Nike Football américain et leur technologie Magnigrip sont vraiment un must. Ajustables et extensibles, ils s'adaptent à tes mains. En plus, la paume adhérente t'aide à faire des prises à une main.
Si tu joues en défense, opte pour une paire de gants rembourrés Nike Football américain. Ils sont adhérents au niveau de la paume et des doigts. Tu peux ainsi bien agripper le ballon pour franchir la ligne offensive et plaquer les adversaires. Le rembourrage aux doigts et sur le dessus de la main protège des coups pendant le match.
3. Pour les surfaces synthétiques et le gazon : les chaussures à crampons Nike Football américain
Les chaussures de football américain à crampons sont conçues pour les rigueurs du terrain. En bref, elles peuvent résister à plusieurs saisons d'entraînement.
L'empeigne intègre des éléments moulés qui renforcent le talon. Et avec le revêtement NikeSkin, la tenue est ajustée et profilée. À la fois résistantes et légères, ces chaussures sont idéales pour courir le long de la ligne de touche et entre les cônes pendant l'entraînement.
Les crampons des chaussures Nike Football américains sont conçus pour t'assurer un bon ancrage sur le terrain. Ils sont espacés sur la plante du pied pour plus de stabilité et d'adhérence par temps humide. Sous le gros orteil, un crampon vient renforcer la stabilité et la puissance. De quoi écarter la défense ou foncer tout droit vers le quarterback !
(Contenu apparenté : Les meilleurs gants Nike Football américain à porter cette saison)
4. Pour les bosses et les bleus : les manchons et jambières Nike Football américain
Protège tes bras et tes jambes avec des manchons et des jambières. Choisis aussi des protections pour les genoux, les avant-bras, les coudes, les tibias et les biceps.
Ces modèles doux et extensibles sont conçus pour rester en place : ils ne vont ni glisser, ni causer d'irritations. Pour plus de confort, la technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration. En plus, le tissu résistant à l'abrasion protège ta peau lors des chutes. Enfin, la protection UVA et UVB te préserve du soleil.
Certaines protections d'entraînement intègrent une mousse souple dans les zones ciblées, comme les avant-bras ou les genoux. L'idéal pour amortir les plaquages ou les chutes ! Le rembourrage est souple, pour bouger en toute liberté.
Autre atout : la surface de ces protections est super adhérente, plus que ta peau quand tu transpires. Le ballon reste au creux de ton bras et nulle part ailleurs.
5. Pour s'hydrater : les gourdes Nike
Quand tu t'entraînes, la déshydratation peut altérer tes performances. Entraîne-toi à fond en t'hydratant comme il faut.
Les gourdes et bouteilles Nike sont fabriquées en caoutchouc et en plastique résistants. Oui, elles dureront toute la saison, même si tu les jettes sur la touche tout le temps. Certaines intègrent un couvercle à ouverture rapide qui empêche la boue et la saleté d'entrer en contact avec l'eau. Les modèles disponibles vont de 70 à 190 cl.
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6. Pour les lancers : les ballons de football américain Nike
Les ballons de foot américain sont conçus pour résister aux éléments. La surface adhérente texturée est facile à agripper et permet de lancer en spirale, même par temps froid et humide.
Opte pour un ballon en caoutchouc résistant. Tu pourras t'entraîner sur le parking sans avoir peur de l'abîmer. Sinon, choisis un ballon premium en cuir synthétique avec une bande cousue pour un effet pro.
Les ballons de foot américain Nike sont disponibles en taille standard ou mini (pour t'entraîner partout).
7. Pour tout transporter : les sacs Nike Football américain
On a besoin de beaucoup d'équipement pour jouer au football américain. Un grand sac de sport Nike te sera très utile pour tout ranger. Le compartiment principal est assez spacieux pour un casque, un maillot, des chaussures à crampons et toutes tes affaires. Dans les poches intérieures à zip, tu peux ranger ton protège-dents et tes gants.
Porte-le à la main, en bandoulière ou opte pour un sac à dos. Les sacs de sport Nike ont une capacité de stockage qui va jusqu'à 120 litres.
Rédaction : Greg Presto