Le meilleur équipement d'entraînement de football Nike

Les chaussures de football américain à crampons sont conçues pour les rigueurs du terrain. En bref, elles peuvent résister à plusieurs saisons d'entraînement.

L'empeigne intègre des éléments moulés qui renforcent le talon. Et avec le revêtement NikeSkin, la tenue est ajustée et profilée. À la fois résistantes et légères, ces chaussures sont idéales pour courir le long de la ligne de touche et entre les cônes pendant l'entraînement.

Les crampons des chaussures Nike Football américains sont conçus pour t'assurer un bon ancrage sur le terrain. Ils sont espacés sur la plante du pied pour plus de stabilité et d'adhérence par temps humide. Sous le gros orteil, un crampon vient renforcer la stabilité et la puissance. De quoi écarter la défense ou foncer tout droit vers le quarterback !

(Contenu apparenté : Les meilleurs gants Nike Football américain à porter cette saison)