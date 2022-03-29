Comment plier des shorts pour gagner de la place

Il existe deux façons efficaces de ranger vos shorts une fois qu'ils sont pliés :

Les empiler les uns sur les autres. Les empiler les uns à côté des autres, pour former une rangée de shorts. Vous pourrez ainsi tous les voir en ouvrant votre tiroir.

Conseil : si vous empilez vos shorts à la verticale, voici une astuce qui évitera que la pile ne s'écroule. Il suffit d'alterner le sens des shorts quand vous les empilez. Par exemple, si le premier short est posé avec la ceinture vers vous, posez le suivant dans le sens opposé. Vous aurez ainsi une pile plus stable.

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