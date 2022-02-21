Conseils pour enlever les taches de transpiration sur une casquette

Comment enlever les taches de transpiration de votre casquette
Entretien des produits
Suivez ces conseils pour nettoyer votre casquette et en éliminer la transpiration.
Êtes-vous le genre de personne à porter une casquette pour aller à la salle de sport ou voir des amis ? Si la réponse est oui, alors vous savez mieux que personne la quantité de transpiration qui peut s'accumuler sur une casquette. La question est de savoir comment éliminer ces taches de transpiration de votre casquette sans l'abîmer.
Un indice : la machine à laver n'est peut-être pas la meilleure solution pour éliminer ces taches de transpiration de votre casquette.
Faut-il éviter d'utiliser la machine à laver pour nettoyer sa casquette ?
Il peut être tentant de simplement glisser votre casquette dans la machine à laver avec le reste de votre équipement d'entraînement, mais les experts de l'industrie le déconseillent.
Par exemple, Whirlpool, un fabricant de machines à laver, suggère de laver votre casquette à la main plutôt que de la passer à la machine. Vous pourrez ainsi éviter qu'elle se déforme et que sa structure s'abîme.
Cependant, Maytag, un autre fabricant de machines à laver, indique que tout dépend du type de casquette que vous souhaitez laver. Par exemple, les casquettes en coton, en tissu à base de coton, en acrylique ou en mesh peuvent être suffisamment résistantes pour passer à la machine, particulièrement si vous sélectionnez un cycle de lavage délicat à l'eau froide.
Conseil d'expert : pensez à consulter l'étiquette de votre casquette pour connaître les instructions d'entretien. Si vous lavez votre casquette en machine, suivez ces instructions :
Vérifiez si l'étiquette de votre casquette contient des instructions d'entretien. Il est conseillé de les suivre.
Préparez une pâte de nettoyage. Dans un petit bol, mélangez ½ tasse de bicarbonate de soude, 1 cuillère à soupe de sel et 1 cuillère à soupe de peroxyde d'hydrogène.
Choisissez une zone non visible de la casquette pour tester la pâte.
Si le test est concluant, appliquez doucement la pâte à l'intérieur de votre casquette avec une brosse souple. Concentrez-vous sur le bandeau de la casquette.
Laissez reposer la pâte pendant une vingtaine de minutes.
Si possible, plongez la casquette dans de l'eau propre et fraîche pour enlever la pâte. Sinon, enlevez la pâte à l'aide d'une serviette humide.
Laissez sécher la casquette à l'air libre. Vous pouvez la placer sur un bol retourné ou un objet similaire pour rendre à votre casquette sa forme d'origine.
Comment laver votre casquette à la main
Pour commencer, vérifiez bien les éventuelles instructions d'entretien indiquées sur l'étiquette de votre casquette.
Avant de vous lancer dans le nettoyage, frottez un peu de lessive ou de poudre détachante avec de l'eau sur une partie non visible de votre casquette. Si une partie de la couleur déteint, nettoyez la casquette uniquement à l'eau.
Faites particulièrement attention lorsque vous nettoyez une casquette vintage. Pourquoi ? Certaines casquettes plus anciennes sont dotées d'une visière en carton et non d'une visière en plastique, comme c'est le cas pour les modèles plus récents. De manière générale, les casquettes datant d'avant 1983 ont une visière en carton. Si c'est le cas, n'immergez pas la casquette dans l'eau. Procédez à un nettoyage ciblé pour éviter de l'endommager.
Comment éliminer la transpiration sur une casquette
Si votre casquette peut être lavée avec autre chose que de l'eau, suivez les étapes suivantes :
Remplissez un évier ou un seau avec de l'eau fraîche ou chaude. Versez-y quelques gouttes de lessive ou une cuillère à soupe de poudre détachante. Essayez de ne pas utiliser une lessive contenant de l'eau de javel ou l'une de ses alternatives, afin de préserver les couleurs de votre casquette.
Trempez la casquette dans l'eau pendant une quinzaine de minutes.
Rincez la casquette à l'eau froide ou chaude.
Tamponnez délicatement la casquette avec une serviette.
Redonnez à la casquette sa forme d'origine. Placez la casquette sur une boîte de café, un bol retourné ou un autre contenant ayant une forme similaire à celle de la tête.
Laissez la casquette sécher entièrement.
Faites particulièrement attention en nettoyant les casquettes en laine. La laine est une matière délicate qui peut facilement perdre sa forme. Pour nettoyer une casquette en laine, utilisez une lessive douce conçue pour la laine. Diluez-la dans de l'eau et frottez doucement la casquette.
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Comment enlever les taches difficiles sur une casquette
Imaginons que vous n'ayez pas lavé votre casquette après plusieurs entraînements intenses. Que faire ?
Nettoyez les zones tachées avec plus de lessive diluée dans de l'eau.
Frottez ces zones avec une brosse à dents ou un autre type de petite brosse.
Faites tremper la casquette pendant quelques heures, en vérifiant régulièrement pour voir si d'autres zones doivent être nettoyées, puis rincez-la avec de l'eau froide ou chaude et épongez-la avec une serviette.
Redonnez à la casquette sa forme d'origine en la portant jusqu'à ce qu'elle soit sèche ou placez-la sur un objet ayant la forme d'une tête.
Pour éliminer les taches de transpiration incrustées sur la visière intérieure, frottez-les avec du shampoing pour éliminer le sébum.
Comment éviter les taches de transpiration sur votre casquette
Si vous voulez éviter d'avoir à laver votre casquette trop souvent, essayez d'y vaporiser un anti-transpirant.
Pour rafraîchir votre casquette, saupoudrez un peu de bicarbonate de soude à l'intérieur et laissez-le reposer quelques minutes. Enlevez le bicarbonate de soude avant de mettre votre casquette pour vous rendre à la salle de sport, à votre entrainement de softball ou quelle que soit votre destination.
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