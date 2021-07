Comment faire passer vos entraînements à la vitesse supérieure

03. Faites le point, souvent.



Si vous ne surveillez pas régulièrement votre progression, vous pourriez passer à côté de petites améliorations moins flagrantes et être tenté de jeter l'éponge, ou dans le cas présent, votre serviette de sport en éponge. « Parfois, on n'a même pas l'impression de progresser », explique Courtney Fearon. On croit stagner, mais en fait on a gagné en énergie, on saute plus haut en jouant au ballon ou on dort plus profondément. Ce sont également des victoires. Utilisez ces deux techniques pour évaluer vous-même vos progrès :



Posez-vous trois questions après chaque entraînement, conseille Joslyn Thompson Rule : Qu'est-ce que j'ai bien réussi ? Qu'est-ce que je ferais différemment ? Qu'est-ce que je ferai mieux la prochaine fois ? Cela vous force à tirer du positif de chaque séance d'entraînement tout en étant honnête avec vous-même sur l'état actuel des choses et les ajustements que vous pouvez apporter à vos entraînements pour progresser plus vite.





Refaites un entraînement de référence toutes les quatre à huit semaines pour voir l'évolution globale de votre forme physique, suggère Alex Rothstein.





Vous devriez commencer à sentir que votre forme physique revient au bout de quelques semaines consécutives, explique Joslyn Thompson Rule. Malgré tout, laissez-vous le premier mois pour « intégrer simplement la reprise de votre programme sportif dans votre vie », ajoute-t-elle. Trouver l'équipement qui vous convient le mieux, le moment le plus approprié pour vous entraîner et simplement vous sentir à l'aise avec votre nouvelle routine, tout cela ne se fera probablement pas tout de suite et vous devrez peut-être faire des ajustements pour y arriver.





Pour résumer : retrouver son niveau sportif n'est pas chose facile. Mais le sport n'est jamais facile. En revanche, ça vaut toujours le coup, et plus vite vous vous y mettrez, plus vite vous y arriverez.