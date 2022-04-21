Les dix bienfaits des exercices au poids du corps selon les experts

Utiliser la résistance de votre propre corps peut contribuer au développement et au maintien de votre masse musculaire. D'après l'American Council on Exercise (ACE), les exercices au poids du corps mettent les muscles en tension, ce qui endommage le tissu musculaire pour ensuite favoriser sa croissance. Mais pour continuer à progresser, il est important de mettre régulièrement vos muscles au défi.

« Plus votre niveau est avancé, plus il sera compliqué de gagner du muscle avec des exercices au poids du corps, puisqu'il vous faudra créer beaucoup plus de résistance pour stimuler le développement musculaire, explique Noam Tamir. Pour mettre vos muscles continuellement à l'épreuve rien qu'avec des exercices au poids du corps, vous devez varier votre pratique. »

Pour cela, vous pouvez jouer sur trois éléments : le tempo de l'exercice, son volume ainsi que ses variantes, conseille Noam Tamir. Pour corser un mouvement en jouant sur le tempo, vous pouvez augmenter le temps de mise en tension et réaliser l'exercice plus lentement, ou au contraire accélérer le rythme. L'ACE constate que c'est en se focalisant sur la phase excentrique d'un exercice (par exemple, la phase de descente pour un squat) que l'on endommage le plus le tissu musculaire, ce qui au bout du compte accélère son développement.

Effectuer différentes variantes d'un même exercice au poids du corps permet également d'introduire plus de résistance. Par exemple, Noam Tamir préconise les exercices unilatéraux, comme des squats sur une jambe. Mais pour votre sécurité, veillez d'abord à bien maîtriser la version bilatérale du mouvement.

Pour finir, vous pouvez augmenter le volume en faisant plus de répétitions et de séries, ce qui contribue également à stimuler le développement musculaire, précise Noam Tamir.

Les exercices au poids du corps sont particulièrement bénéfiques aux seniors qui présentent plus de risques de souffrir de sarcopénie, c'est-à-dire la perte de force et de masse musculaires. Une étude de 2019 publiée dans la revue Geriatrics Gerontology a révélé que la pratique d'exercices de résistance au poids du corps associée à la prise d'un complément protéiné contenant de la vitamine D contribuait à augmenter la force et la masse musculaires chez les personnes âgées atteintes de sarcopénie.