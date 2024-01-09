Les bienfaits d'un bain au sel d'Epsom après l'entraînement
Sport et activité
As-tu déjà profité des bienfaits d'un bon bain chaud ?
Tout bon programme de fitness s'accompagne d'une routine de récupération post-entraînement adaptée. En matière de récupération, de nouveaux outils et tendances émergent en permanence. Mais un remède simple a traversé les siècles : le bain chaud au sel d'Epsom.
Beaucoup d'athlètes et pros du fitness affirment que les bains au sel d'Epsom réduisent les courbatures et inflammations. Alors, cette méthode fonctionne-t-elle vraiment ? Et si oui, comment ? On a demandé à des pros de nous expliquer d'un point de vue scientifique en quoi un bain au sel d'Epsom peut aider après l'entraînement.
Mais c'est quoi, au juste, le sel d'Epsom ?
Le sel d'Epsom, aussi appelé sulfate de magnésium, est un sel minéral d'origine naturelle. On en trouve facilement au supermarché ou à la pharmacie, prêt à être dissous dans un bain chaud. (Contrairement au sel de table, le sel d'Epsom est peu digestible.)
Ce sel tire son nom de la ville d'Epsom, en Angleterre, où un paysan a fait sa découverte il y a environ 400 ans. La ville s'est alors transformée en station thermale pour les Londoniens et Londoniennes en quête d'un traitement pour leurs problèmes de démangeaisons, d'irritations et d'éruptions cutanées.
Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent le sel d'Epsom pour son large éventail de propriétés thérapeutiques présumées. Bien qu'aucune recherche n'ait établi concrètement les vertus des bains au sel d'Epsom, de nombreuses personnes avancent qu'il a le pouvoir de soulager l'arthrite, les gonflements, les contusions, la constipation, les insomnies et les migraines.
Pour ce qui est de la récupération sportive, les athlètes qui veulent soulager les douleurs et raideurs musculaires ont souvent recours aux bains au sel d'Epsom. Examinons donc la question d'un peu plus près.
Les bains au sel d'Epsom sont-ils bénéfiques pour la récupération sportive ?
Les adeptes du bain au sel d'Epsom ont la conviction qu'une fois dissous dans l'eau chaude, le magnésium est absorbé dans le corps par la peau et lui apporte une longue liste de bénéfices.
En quoi le magnésium est-il utile, surtout pour récupérer d'un entraînement ? « Le magnésium est un minéral essentiel présent dans l'organisme. Il participe au bon fonctionnement des muscles, notamment à leur contraction et leur relâchement », indique Dennis A. Cardone, ostéopathe, médecin du sport pour différents programmes sportifs, comme l'U.S. Open de tennis. En fait, ce nutriment ne contribue pas seulement à la santé et au fonctionnement des muscles. Il est aussi utile pour les os, le cœur et pratiquement tous les autres organes du corps.
« Quand on manque de magnésium, on peut avoir des crampes ou des douleurs musculaires », explique Jason Machowsky, physiologiste du sport et spécialiste certifié en conditionnement et renforcement musculaire. Une étude menée à petite échelle sur des cyclistes masculins professionnels a même conclu qu'une supplémentation en magnésium favorisait la récupération après un effort intense et qu'elle avait un « effet protecteur sur les lésions musculaires ». Le physiologiste insiste sur le fait que les compléments alimentaires sont à prendre sous la supervision de médecins ou de pros de la nutrition. Par chance, de nombreux aliments sont naturellement sources de magnésium. C'est le cas des légumes-feuilles verts, des oléagineux, des graines et des céréales complètes.
Le problème, selon Jason Machowksy, c'est que rien ne prouve qu'un bain chaud au sel d'Epsom permet au corps d'assimiler le magnésium. « Aucune recherche ne montre que le sel d'Epsom peut être absorbé par la peau dans des quantités suffisantes pour modifier la concentration de magnésium dans le sang », précise-t-il.
« Les bienfaits d'un bain au sel d'Epsom semblent être entièrement liés au fait de rester dans l'eau chaude », ajoute Dennis A. Cardone. Selon lui, si les bains de glace ont récemment gagné en popularité pour leur capacité à réduire l'inflammation, les bains chauds, eux, peuvent améliorer la circulation sanguine (en alimentant les muscles en oxygène et en nutriments) ainsi que l'élasticité des tissus conjonctifs. Résultat : une réduction des douleurs musculaires post-effort, ou DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness).
Selon nos deux spécialistes, les bains chauds exercent un autre effet indirect sur la récupération. « Le plus important est peut-être l'effet relaxant qu'un bain chaud peut avoir sur notre santé mentale et émotionnelle », explique Dennis A. Cardone.
La recherche montre en effet que les bains chauds peuvent réduire le cortisol, une des hormones du stress. De plus, une étude de 2019 publiée dans la revue Sleep a conclu que prendre un bain chaud de dix minutes une heure ou deux avant d'aller dormir peut faciliter l'endormissement et améliorer la qualité du sommeil. Or on sait qu'une bonne nuit de sommeil de huit ou neuf heures est importante pour la récupération et les performances musculaires, poursuit l'ostéopathe.
« On vit dans un monde stressant, donc tout ce qui peut favoriser un environnement calme a son importance. Il est bon de prendre du temps pour se détendre activement et permettre au corps de se reposer et de récupérer, avec ou sans sel d'Epsom », indique Jason Machowsky.
Il ne faut pas non plus ignorer le pouvoir d'influence du cerveau sur le corps : c'est l'effet placebo. Une recherche a montré que des placebos (c'est-à-dire des substances inactives, comme un comprimé de sucre) peuvent induire des changements physiologiques réels et mesurables, comparables aux effets de médicaments. Autrement dit : le simple fait de penser que les bains au sel d'Epsom sont apaisants, soulagent les douleurs musculaires ou accélèrent le processus de récupération peut être une raison suffisante pour continuer à en prendre. « Si on pense que ça va nous faire du bien, il y a des chances que ce soit le cas », résume Jason Machowsky, même si les données manquent pour affirmer que le sulfate de magnésium en est la cause directe.
Un bain au sel d'Epsom peut-il provoquer des effets secondaires ?
Les deux spécialistes sont du même avis : bien que de plus amples recherches soient nécessaires pour déterminer si le magnésium peut soulager les courbatures ou accélérer la récupération en étant absorbé par la peau, son utilisation ne comporte pas de risque particulier.
Toutefois, mieux vaut éviter de prendre un bain au sel d'Epsom en cas de brûlure, de plaie ou d'infection cutanée. Et si tu as une peau sensible ou une maladie de peau comme de l'eczéma ou du psoriasis, consulte d'abord ton médecin.
Jennifer Chwalek,dermatologue, note que les bains au sel d'Epsom peuvent soulager les problèmes de peau comme l'eczéma ou le psoriasis dans certains cas, grâce aux effets anti-inflammatoires du magnésium. Selon elle, certaines études suggèrent que l'application topique du magnésium pourrait permettre son absorption par les follicules pileux.
Néanmoins, la température de l'eau est déterminante. « Une eau très chaude, avec ou sans sel d'Epsom, peut abîmer la peau en l'asséchant », explique Jennifer Chwalek.
Comment prendre un bain au sel d'Epsom
Même si les bienfaits du sel d'Epsom sont anecdotiques, ce dernier ne présente que peu d'inconvénients, puisqu'il est accessible et sans danger pour la plupart des gens.
Tu veux tester le bain au sel d'Epsom pour soulager ton stress, atténuer tes courbatures et améliorer ton sommeil ? Ajoute simplement une tasse de sel d'Epsom à l'eau de ton bain pendant que la baignoire se remplit. (Opte pour un produit composé à 100 % de sulfate de magnésium.)
« À mon sens, les bains au sel d'Epsom peuvent être apaisants après une séance de yoga ou de sport, tant que l'eau du bain n'est pas trop chaude », conclut la dermatologue.
Frequently Asked Questions
Should you rinse off after an Epsom salt bath?
This is your choice. Some people choose not to rinse after taking an Epsom bath. Others might want to follow up their Epsom salt bath with a quick shower to rinse off any excess salt since it could dry out the skin.
How long should you sit in a bath with Epsom salt?
This is a personal preference, but it’s generally recommended to give yourself at least 15 minutes. If baths are stress-relieving for you, stay for up to an hour.
Words by Kylie Gilbert