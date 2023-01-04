Quatre exercices pour les douleurs aux genoux selon les médecins

Tes genoux jouent un rôle essentiel : assurer ta mobilité et te permettre de t'asseoir et de te lever en une fraction de seconde. Mais si tu ressens régulièrement une gêne au niveau de cette articulation complexe, sache qu'il existe plusieurs exercices qui peuvent te soulager.

« Les douleurs aux genoux font partie des problèmes articulaires les plus courants », explique le Dr Michael Gerhardt, spécialiste en médecine du sport et chirurgien-orthopédiste au Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute. Elles peuvent apparaître soudainement après une blessure ou un exercice spécifique. Mais elles peuvent aussi s'installer petit à petit et s'aggraver avec le temps.

Si tu souffres de douleurs aux genoux, il paraît normal de vouloir les faire disparaître le plus vite possible. Pour ça, les médecins soulignent l'importance d'un bon diagnostic et d'un traitement adapté. Sache que ton médecin peut te prescrire des exercices pour soulager tes douleurs aux genoux. Selon le diagnostic, ces exercices peuvent te permettre de retrouver la forme. Dans cet article, tu trouveras tout ce qu'il y a à savoir et quelques exercices pour soulager tes douleurs.