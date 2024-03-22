L'histoire de la Air Max 97

Malgré ce qu'on peut lire, ce ne sont pas les trains à grande vitesse japonais qui ont inspiré l'édition culte « Silver Bullet » de la Air Max 97. Le designer Christian Tresser a déclaré s'être inspiré de la nature, et en particulier des ondulations produites par les gouttes d'eau sur la surface d'un étang.

« C'est comme si les ondes se propageaient jusqu'à l'unité Air », explique le designer. Sur son modèle, le liseré argenté à motifs réfléchissants intégrés donne à la Air Max 97 un aspect mécanique. C'est un clin d'œil de Christian Tresser à sa passion du VTT et aux pièces en métal de ces vélos.

Mais ce design hors du temps n'est qu'une partie de l'histoire. La 97 a été la première chaussure à avoir une unité Air visible sur toute la longueur, ce qui en fait l'une des chaussures les plus innovantes de son époque.