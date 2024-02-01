Nike inaugure une technologie révolutionnaire avec le lancement de la chaussure Air Max Dn

« On appelle ça le "mouvement dynamique", explique Reggie Hunter, directeur produit chez Nike Lifestyle Footwear. Comme les chambres sont indépendantes l'une de l'autre, l'unité Air réagit à la charge exercée par le corps à chaque pas. La transition du talon à la pointe se fait en toute fluidité, car l'unité Air interagit en temps réel avec ton pied et s'adapte à tes mouvements. La Air Max Dn est la première chaussure avec laquelle on arrive à produire une telle sensation. »

Grâce à des techniques numériques comme l'analyse par éléments finis, les équipes ont pu tester l'unité Air de la Dn de manière plus rapide et précise, avant de fabriquer des prototypes pour les tester en laboratoire dans des conditions réelles. Par exemple, il n'a fallu que quelques heures aux équipes pour reproduire par ordinateur l'usure de la chaussure au bout d'un an d'utilisation et évaluer la résistance de l'unité Air. En fin de compte, les spécialistes en ingénierie, les designers, et les scientifiques de Nike ont collaboré dans l'objectif de garantir style et confort longue durée. Ces équipes ont mis la priorité sur le maintien et la solidité de la structure pour créer une chaussure alliant adhérence et résistance.

Pour autant, l'équipe Nike savait qu'elle ne pouvait pas tout miser sur les sensations produites par l'amorti Dynamic Air sous le pied. Le look de la chaussure se devait d'être frais et original, sans précédent pour les fans de Air Max.

« On a conscience que les jeunes d'aujourd'hui composent leurs tenues du haut vers le bas, quand autrefois les fans de sneakers partaient de leurs chaussures, indique DePaul Williams, associé produits chez Nike Lifestyle Footwear. Sans surprise, on verra donc plus de coloris flashy, mais aussi des couleurs qui se portent facilement et donnent de la dimension à nos dressings. »