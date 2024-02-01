Nike inaugure une technologie révolutionnaire avec le lancement de la chaussure Air Max Dn
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Découvre tous les détails qui se cachent dans la silhouette la plus dynamique de la collection Air Max.
Ce qu'il faut savoir
- Le 26 mars, Nike sortira la Air Max Dn, une chaussure conçue pour créer une transition plus dynamique du talon à la pointe.
- Cette sneaker sera la première du catalogue de chaussures à intégrer un amorti Dynamic Air, pour plus de souplesse à chaque pas.
À l'occasion de la Air Max Week 2024, Nike lance la Air Max Dn, une chaussure révolutionnaire qui réinvente le concept d'unité Air.
La création de la Air Max Dn est le fruit des dernières recherches et innovations technologiques de Nike. Avec cette sneaker nouvelle génération, la marque poursuit sa révolution en matière d'amorti. L'objectif ? Offrir des sensations et un look uniques. Apparaissant pour la première fois sur cette nouvelle chaussure, l'amorti Dynamic Air intègre une unité Nike Air formée de quatre cylindres pour un confort incomparable, une foulée ultra-fluide et un super rebond.
Cette unité Air est composée de deux chambres pressurisées comprenant chacune deux cylindres. Elle est calibrée pour avoir une pression plus élevée au talon qu'à l'avant-pied. Quand tu bouges, l'air circule librement entre les cylindres de chaque chambre. L'air réagit donc à la pression pour apporter une sensation de souplesse et encore plus de confort dans une chaussure interactive.
« On appelle ça le "mouvement dynamique", explique Reggie Hunter, directeur produit chez Nike Lifestyle Footwear. Comme les chambres sont indépendantes l'une de l'autre, l'unité Air réagit à la charge exercée par le corps à chaque pas. La transition du talon à la pointe se fait en toute fluidité, car l'unité Air interagit en temps réel avec ton pied et s'adapte à tes mouvements. La Air Max Dn est la première chaussure avec laquelle on arrive à produire une telle sensation. »
Grâce à des techniques numériques comme l'analyse par éléments finis, les équipes ont pu tester l'unité Air de la Dn de manière plus rapide et précise, avant de fabriquer des prototypes pour les tester en laboratoire dans des conditions réelles. Par exemple, il n'a fallu que quelques heures aux équipes pour reproduire par ordinateur l'usure de la chaussure au bout d'un an d'utilisation et évaluer la résistance de l'unité Air. En fin de compte, les spécialistes en ingénierie, les designers, et les scientifiques de Nike ont collaboré dans l'objectif de garantir style et confort longue durée. Ces équipes ont mis la priorité sur le maintien et la solidité de la structure pour créer une chaussure alliant adhérence et résistance.
Pour autant, l'équipe Nike savait qu'elle ne pouvait pas tout miser sur les sensations produites par l'amorti Dynamic Air sous le pied. Le look de la chaussure se devait d'être frais et original, sans précédent pour les fans de Air Max.
« On a conscience que les jeunes d'aujourd'hui composent leurs tenues du haut vers le bas, quand autrefois les fans de sneakers partaient de leurs chaussures, indique DePaul Williams, associé produits chez Nike Lifestyle Footwear. Sans surprise, on verra donc plus de coloris flashy, mais aussi des couleurs qui se portent facilement et donnent de la dimension à nos dressings. »
À souligner également : l'impact de la Air Max Dn sur les chaussures du futur. Avec cette sneaker, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour Air Max.
« L'amorti Dynamic Air transforme positivement nos repères en matière de confort, ajoute Kathy Gomez, vice-présidente Nike chez NXT Footwear. On revoit sans cesse nos exigences à la hausse pour mieux servir les athlètes. On utilise tous les outils et le savoir-faire à notre disposition pour créer de nouvelles sensations avec la technologie Air, tout en gagnant en précision. L'aspect peut-être le plus important, c'est que l'on crée un produit qui repousse les limites du possible en matière de confort et de mouvement. Et ce n'est que le début du futur de Nike Air. »
La Nike Air Max Dn All Night et d'autres coloris sortiront le 26 mars sur Nike.com et dans les magasins Nike en pointures adulte et enfant. La Nike Air Max Dn All Day sortira sur la SNKRS App et chez certains revendeurs en pointures adulte. Pour plus de détails sur cette sneaker à la pointe de l'innovation, c'est par ici.