Comment l'interdiction du coloris de l'Air Jordan 1 a lancé une révolution dans le monde des sneakers
ADN Nike
L'histoire du coloris noir et rouge de l'Air Jordan 1 est tout aussi légendaire que la chaussure elle-même, qui est fondamentale dans la culture sneakers et reste l'une des plus populaires de tous les temps.
Ce que vous devez savoir
- Dès la première saison de Michael Jordan, Nike a su transformer une controverse autour d'une chaussure en une campagne emblématique qui a révolutionné la culture sneakers.
- Le débat fait encore rage aujourd'hui : l'Air Jordan 1 a-t-elle vraiment été interdite, ou la Nike Airship était-elle la véritable fautive ?
- Le style et l'audace de Jordan ont transformé bien plus que le basket : ils ont redéfini la culture, la mode et l'identité de toute une génération.
- Aujourd'hui, l'AJ1 High '85 rend hommage avec fidélité au légendaire coloris interdit.
À l'automne 1984, bien avant de devenir sextuple champion NBA, Michael Jordan est entré sur le terrain avec une paire de sneakers qui brisait les codes. L'Air Jordan 1 noire et rouge, qui est devenue plus tard le célèbre coloris « Banned », n'était pas qu'une paire de sneakers. C'était une déclaration. Son lancement a marqué le début d'un changement radical dans le basket, la mode et la culture pop.
Historique de l'Air Jordan interdite
Lorsque Jordan a enfilé pour la première fois ses baskets noires et rouges, il ne cherchait pas à provoquer une controverse. Il testait un nouveau modèle audacieux, guidé par sa quête d'excellence. Cependant, la ligue imposait une règle stricte d'« uniformité de l'uniforme » à l'époque : les sneakers devaient respecter des restrictions de couleur et s'accorder avec celles des autres joueurs.
Visuellement distinctes et différentes de toutes les autres chaussures sur le terrain, les Jordan noires et rouges enfreignaient cette règle. Jordan les a portées malgré tout, convaincu qu'elles correspondaient à la fois à sa personnalité et à son jeu. Sa décision de continuer à briser les règles est devenue une déclaration symbolique : il n'était pas là pour se fondre dans la masse. Il était là pour changer la donne.
Jordan a porté plusieurs coloris de l'AJ1 au cours de sa première année sensationnelle, déclenchant un véritable raz-de-marée culturel. Chaque fois qu'il enfilait ses baskets noires et rouges, Nike le soutenait sans faille.
Note de la rédaction : les extraits suivants de « DNA Remembers » sont tirés d'un rapport de recherche interne publié pour la première fois par les Digital Nike Archives en octobre 2014. Des années plus tard, ils donnent un aperçu des évolutions autour des détails concernant la Jordan « Banned ».
Department of Nike Archives Remembers : 14 octobre 2014
À quelques semaines du camp d'entraînement de septembre 1984, nos designers n'avaient pas le temps d'inventer une nouvelle sneaker. Nous avons retravaillé la semelle existante, l'avons recolorée en noir, rouge et blanc, puis ajouté le logo « wings ». « C'était avant tout un exercice de travail sur la couleur », a déclaré Gentry Humphrey, [alors] vice-président de la marque Jordan Footwear.
Entre vérité et légende
L'histoire du coloris « Banned » a pris une dimension mythique au fil des décennies. Selon la version la plus célèbre, Jordan aurait porté l'Air Jordan 1 noire et rouge lors des matchs, écopant d'une amende de 5 000 $ à chaque fois, somme dont Nike s'est acquitté volontiers, y voyant un excellent coup marketing.
La réalité est un peu plus nuancée.
En réalité, Jordan a d'abord porté une sneaker noire et rouge d'un modèle pré-Air Jordan appelée la Nike Airship, lors de la pré-saison 1984-85. Cette chaussure aurait été la première sneaker Nike à attirer l'attention du commissaire de la ligue. Quand MJ a attiré tous les regards en portant des AJ1 noires et rouges lors du Slam Dunk Contest de 1985, la ligue a décidé de sévir. Une lettre officielle de la ligue datée du 25 février 1985 cite les sneakers de Jordan pour non-respect des règles d'uniformité. Les collectionneurs considèrent souvent ce document comme la première trace officielle de l'interdiction.
Lorsque les chaussures ont été finalement commercialisées en avril de la même année, Nike a profité pleinement de la controverse en lançant une campagne publicitaire devenue emblématique, affirmant que l'AJ1 avait été interdite par les autorités.
La vérité, la vraie ? Jordan a alterné plusieurs chaussures différentes au cours de sa première saison, dont beaucoup ne contrevenaient pas aux règles de la ligue en matière d'uniformité. L'Airship était techniquement la chaussure « illégale », mais c'est la réputation de renégat de la première Air Jordan 1 noire et rouge qui a captivé l'imagination du monde du basket.
Au fond, les détails importaient peu. C'était l'énergie et l'attitude incarnées par ces sneakers. Leur caractère tabou les rendait irrésistibles pour les fans et les fashionistas. Nike a su faire d'une simple infraction au règlement le point de départ de la légende MJ et de l'essor de la culture sneakers.
Department of Nike Archives Remembers : 14 octobre 2014
En octobre 1984, après un match de pré-saison au Madison Square Garden, [le commissaire] s'est personnellement opposé aux baskets noires et rouges de Jordan et a exigé que les chaussures correspondent plus étroitement aux couleurs [de Chicago]. Même la direction de Chicago craignait que ce look flashy ne mette trop de pression sur leur recrue.
Le rôle de Nike
La règle officielle de la NBA à l'époque stipulait que les chaussures devaient être blanches à au moins 51 % et correspondre à la palette de couleurs de l'équipe. Les AJ1 noires et rouges n'ont été vues sur le terrain que lors de deux matchs de pré-saison et du concours de dunks de 1985 à Indianapolis, où Jordan a terminé deuxième.
Pour la plupart des rookies, le port ostentatoire de chaussures non autorisées sur une scène aussi importante aurait posé problème. Mais Jordan n'était pas une recrue ordinaire, et Nike a compris qu'il s'agissait d'un moment charnière. Chaque match est devenu un acte de rébellion au sein d'une histoire bien plus grande que le basket.
Jordan et Nike réécrivaient les règles.
Department of Nike Archives Remembers : 14 octobre 2014
Aux yeux des dirigeants de Nike, ces amendes [potentielles] représentaient une aubaine marketing. Lorsqu'on lui a annoncé que la facture pourrait s'élever à 1 000 $ par match, le vice-président de Nike, Rob Strasser, s'est exclamé : « Parfait ! Faisons un chèque de 82 000 $ à la [ligue]. » (La saison comptait 82 matchs.) Nike a ensuite tourné sa première publicité Jordan en une semaine, montrant les chaussures noires et rouges masquées par des bandes noires accompagnées de la phrase : « La [ligue] les a exclues du jeu. Heureusement, [elle] ne peut pas vous empêcher de les porter. » Cette publicité à elle seule a permis d'écouler 50 000 paires en un temps record.
Le coloris
Le coloris Banned présentait une combinaison audacieuse de tiges en cuir noir avec une claque, des cols et une empeigne rouges sur une semelle intermédiaire blanche, et bien sûr, un Swoosh rouge emblématique. Il tranchait radicalement avec la palette alors imposée par la ligue : des sneakers majoritairement blanches, avec quelques touches aux couleurs de l'équipe. Les sneakers noires et les rouges ont imposé un look anti-conformiste résolument Jordan.
À mesure que la légende prenait forme, Jordan s'est davantage tourné vers le coloris Chicago, reconnaissable à sa base en cuir blanc, ses empiècements rouges et ses accents noirs (y compris un Swoosh noir). Le design Chicago a permis de conserver l'identité de l'équipe tout en respectant les règles de la ligue. Plus acceptable sur le terrain, elle attirait cependant tous les regards. Cet ajustement a permis à MJ de conserver son look emblématique tout en reléguant la controverse au second plan. À ce stade, la légende était déjà née, durablement inscrite dans l'histoire du basket et du streetwear.
[À lire également : Air Jordan 1 Chicago : l'inspiration derrière le design]
Les exploits de Jordan avec l'AJ1
Jordan portait les sneakers noires, rouges et blanches lors de sa première saison, s'imposant alors comme le futur du basket-ball. Cette année-là, il a marqué en moyenne 28,2 points par match, 6,5 rebonds et 5,9 passes décisives, propulsant Chicago vers les playoffs. Il a été nommé titulaire au All-Star Game et a remporté le titre de Rookie de l'année. Au total, il a marqué 2 313 points au cours de cette saison, le score le plus élevé d'un rookie depuis Kareem Abdul-Jabbar.
Il y a eu aussi un certain nombre de moments inoubliables. Dunks explosifs, tirs décisifs et actions spectaculaires ont fait d'« Air jordan » un nom incontournable. L'histoire des sneakers au coloris interdit a nourri la légende.
Les conséquences ? Les sneakers se sont vendues comme des petits pains. C'est ainsi que s'est construit un empire de la sneaker, qui réinvente le sport et la culture depuis quatre décennies.
Statistiques de la saison rookie de Jordan
- Points par match : 28,2
- Rebonds : 6,5
- Passes décisives : 5,9
- Interceptions : 2,4
- Minutes par match : 38,3
Moments historiques de la saison rookie de Jordan
- 5 octobre 1984 : débuts de Jordan à la NBA contre les Pacers de l'Indiana lors d'un match de pré-saison.
- 9 octobre 1984 : Jordan porte l'Airship noire et rouge pour la première fois lors d'un match de pré-saison contre les Bucks de Milwaukee. Peu de gens y ont prêté attention, car le match a eu lieu dans un lycée.
- 18 octobre 1984 : Jordan porte à nouveau l'Airship noir et rouge, cette fois lors d'un match de pré-saison au Madison Square Garden, devenu célèbre.
- 17 novembre 1984 : Jordan porte la première Air Jordan 1 (dans le coloris Chicago) lors d'un match de la saison contre Dr. J et les 76ers de Philadelphie.
- 9 février 1985 : portant les AJ1 au coloris « Banned », Jordan éblouit la foule lors d'un duel épique face à Dominique Wilkins lors du Slam Dunk Contest.
- 12 février 1985 : il marque 49 points contre Detroit, le meilleur score de la saison.
- Avril 1985 : la première saison de MJ est couronnée par la première qualification de Chicago en playoffs depuis quatre saisons.
Department of Nike Archives Remembers : 14 octobre 2014
Selon les archives de Nike DNA, Jordan a alterné entre des AJ1 blanches/rouges avec des swoosh noirs pour les matchs à l'extérieur, des AJ1 blanches/rouges avec des swoosh rouges pour les matchs à domicile, et l'Airship à certaines occasions. Mais c'est lors du Slam Dunk Contest que le coloris « Banned » a véritablement volé la vedette. Tous les commentateurs l'ont remarqué, et même [le commissaire] aurait dit à Nike : « Mon fils pense que je suis un connard d'avoir interdit ces chaussures, alors pourriez-vous m'en acheter une paire ? » On n'aurait pas pu rêver mieux.
L'impact de Jordan sur la culture sneakers
Jordan n'a pas seulement battu des records de points. Il a redéfini les codes mêmes de la superstar mondiale du basket. Entre la suprématie de Jordan sur le parquet et l'esthétique innovante de Nike, les sneakers ont cessé d'être de simples chaussures de basket pour devenir un véritable symbole culturel.
Le streetwear, le hip-hop et la culture de la nouvelle génération ont adopté les Air Jordan comme symboles d'identité, d'ambition et de défi envers l'ordre établi, posant ainsi le fondement de la culture sneakers. L'ère du coloris « Banned » a révélé au monde une nouvelle équation : athlète + innovation + controverse = changement de paradigme.
En transformant une simple infraction au code vestimentaire en phénomène médiatique mêlant sport et culture pop, Jordan et Nike ont écrit le tout premier manuel du « hype » des sneakers. Chaque lancement de sneaker culte puise ses racines dans ce moment précis.
Un héritage durable qui dépasse le basket
Le passage de Jordan du coloris « Banned » au coloris Chicago reflète un autre coup de génie. Les AJ1 Chicago, aussi emblématiques que la version interdite, ont donné à Jordan une arme officielle et à Nike un nouveau symbole culturel. Ce tournant a ouvert la voie à de nouveaux coloris, à la Air Jordan 2 et à une fièvre collective des fans de sneakerheads à chaque lancement. L'ère des baskets blanches unies était révolue.
L'audacieux partenariat Nike-Jordan a inspiré une génération de joueurs de la NBA. Les décennies suivantes ont permis au monde entier de découvrir les sneakers audacieuses portées par les nouvelles stars de Nike comme Charles Barkley et Penny Hardaway et, plus tard, Kobe Bryant et LeBron James. La gamme Air Jordan a prouvé qu'une chaussure d'athlète pouvait laisser un héritage.
Autrefois rigide sur les règles d'uniforme, la NBA a fini par assouplir sa position, ouvrant la voie aux néons, aux hommages rétro et aux paires dépareillées d'aujourd'hui. Les sneakers au coloris « Banned » ont été le catalyseur de cette évolution. Elles ont fait de Jordan une star rebelle, de Nike une marque provocatrice et puissante, et des sneakers des accessoires iconiques à l'échelle mondiale. La NBA n'a pas pu bannir le talent, et chaque fois qu'une paire de Jordans est lacée, la légende du coloris « Banned » perdure.
De la controverse à l'excellence
Aujourd'hui, Nike revisite l'histoire du coloris interdit avec des rééditions soignées, à commencer par l'Air Jordan 1 High '85. Les designers ont déconstruit la silhouette originale de 1985, ajustant la hauteur du col, la forme de l'espace pour les orteils et les proportions du Swoosh pour reproduire fidèlement la première version. Le cuir haut de gamme a été conçu pour imiter la rigidité et le grain de l'original, avec des coutures et des découpes fidèles au modèle initial.
Pour les collectionneurs, ces rééditions ne sont pas seulement des chaussures. Ce sont les témoins vivants de la mémoire et du mythe de la rébellion de Jordan. Le 18 octobre, Nike célèbre le Banned Day, marquant le moment où Jordan a enfilé pour la première fois des sneakers interdites sur un terrain NBA. Cette date nous rappelle chaque année qu'une chaussure autrefois interdite sur le terrain est devenue le fondement d'un mouvement.
FAQ : l'histoire de l'Air Jordan 1 « Banned »
Pourquoi la NBA a-t-elle interdit la Nike Air Jordan 1 ?
L'Air Jordan 1 noire et rouge (et l'Airship qu'il portait auparavant) ne respectait pas la règle d'« uniformité des uniformes » de la ligue. Les chaussures devaient être principalement blanches et coordonnées avec celles des autres joueurs. Les sneakers de Jordan étaient trop audacieuses, trop différentes.
Quelle chaussure a été interdite ?
Techniquement, la Nike Airship noire et rouge, une sneaker pré-Air Jordan au look similaire, était la chaussure qui s'est attirée les foudres de la ligue lors de la pré-saison 1984. Mais lors du lancement de l'Air Jordan 1 en 1985, Nike a adopté cette histoire et brouillé les pistes, gravant à jamais le coloris interdit de l'AJ1 dans la légende des sneakers.