La technologie Nike Mind est la première invention du Nike Mind Science Department

Ce n'est un secret pour personne : des entraînements réguliers et une discipline de fer forment les athlètes les plus redoutables. Cependant, devenir la perle rare requiert deux éléments qui sont souvent négligés : la ténacité mentale et la confiance en soi, qualités nécessaires pour faire face aux pressions de la compétition.

Pour aider les athlètes à parfaire ces compétences, le Nike Mind Science Department a consacré ces dernières années à étudier les aspects inconscients de la préparation sportive, de la performance, de la récupération et de l'état d'esprit. Il a également analysé comment les produits peuvent interagir avec ces éléments pour répondre aux besoins physiques et mentaux des athlètes. Ce département a aussi mis en application ce que les chercheurs savent sur les neurosciences sensorimotrices pour comprendre les athlètes de manière plus complète, en cherchant à trouver des solutions leur permettant de s'entraîner de manière optimale, de performer à leur apogée mentale et de récupérer plus efficacement.

Le résultat de ce travail est la technologie Nike Mind, qui a été intégrée à une nouvelle série de chaussures. Il s'agit des premières chaussures Nike à associer neurosciences et design pour améliorer la routine avant la compétition et la récupération après la compétition.

« Nike Mind est un nouveau concept de chaussures sensorielles qui permet de stimuler le pied, le corps et l'esprit, explique Eric Avar, VP, Creative Director, Innovation. Elle représente un nouveau paradigme de performance, mais aussi la manière dont nous pouvons peut-être aider les athlètes à s'améliorer à l'avenir. »