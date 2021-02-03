ACG Printemps 2021 : Crater Lake, Oregon

Cette saison, nous cherchons la magie, comme celle de Crater Lake, en Oregon. Un seul regard suffit pour être immédiatement envoûté. Le lac le plus profond d'Amérique du Nord garde bien des secrets sous sa surface, dont les magnifiques tons bleutés sauront vous captiver. Pour la première collection de cette nouvelle année, nous avons suivi notre instinct en restant fidèles au principe de superposition qui nous plaît tant. La veste GORE-TEX Misery Ridge, le pull Polartec Wolf Tree et la veste sans manches Rope de Dope PrimaLoft se parent d'une nouvelle palette de couleurs, tandis que la chaussure Mountain Fly se décline en version basse. Et attendez de voir les autres nouveautés de la gamme ACG, telles que le sweat à capuche Wizard Island. Impossible de ne pas tomber sous le charme !