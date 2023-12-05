여자아이들에게 맞는 스포츠 공간 형성하기

전문가들은 여자아이들에게 뛰어놀 기회가 있다면 신체적, 정신적, 정서적, 사회적으로 더 뛰어난 퍼포먼스를 보인다고 말합니다. 하지만 오늘날 여자아이들은 남자아이들의 두 배에 달하는 비율로 스포츠를 중도 포기하고 있습니다. 나이키는 커뮤니티 파트너 및 전문가들과 협력하여 어린 운동선수들을 멘토링하고, 힘을 실어주고, 지원하는 데 도움이 되는 리소스인 '여아 코칭 가이드'를 제작하여 이러한 중도 포기의 추세를 뒤바꾸고자 합니다.



현실적으로 대부분의 스포츠 용품이나 공간은 여자아이들을 위해 설계되어 있지 않습니다. 그리고 이는 의도치 않게 다양한 방식으로 더욱 심각해질 수 있죠. 한 번 화장실을 가려면 공원을 지나 멀리 가야 한다거나 남자아이로 구성된 팀이 입었던 유니폼을 물려 입어야 할 때 여아 운동선수는 뒷전이라는 느낌을 받을 수 있습니다. 보호 장구 역시 여자아이들을 염두에 두고 제작되지 않은 경우가 있기에 잘 맞지 않거나, 불편하거나, 때로는 안전하지도 않기도 합니다.



여자아이들은 정말 많은 경우 이런 상황을 그냥 견뎌야 하며, 이 때문에 스포츠를 부정적으로 경험하게 됩니다.



여자아이들에게는 몸에 맞는 용품, 자신에게 맞는 의류, 인근의 깨끗하고 안전한 위생 공간, 그리고 신체적 안전의 위험 부담이 낮은 장소와 시간대로 연습 일정을 잡는 것이 필요합니다. 더 나은 화장실을 새롭게 짓기는 어렵겠지만, 이러한 필요사항을 고려하여 스포츠 세션 및 장소를 계획하면 안전하고 편안한 스포츠 경험을 형성할 수 있습니다.



그리고 많은 여자아이들이 스포츠에 적극적으로 참여하도록 격려를 받고 있지 않다는 점을 명심하세요. 위험 부담을 무릅쓰고 출석했다는 점을 고려할 때, 안전하고 재미있다고 느끼며, 차별받거나 평가받지 않는 긍정적이고 건강한 환경을 가지는 것은 더욱더 중요합니다.