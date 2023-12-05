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여자아이들을 위한 스포츠 공간 마련하기

여아 코칭 가이드
마지막 업데이트: 2023년 12월 5일
5분 예상
여자아이들에게 맞는 스포츠 공간 형성하기

전문가들은 여자아이들에게 뛰어놀 기회가 있다면 신체적, 정신적, 정서적, 사회적으로 더 뛰어난 퍼포먼스를 보인다고 말합니다. 하지만 오늘날 여자아이들은 남자아이들의 두 배에 달하는 비율로 스포츠를 중도 포기하고 있습니다. 나이키는 커뮤니티 파트너 및 전문가들과 협력하여 어린 운동선수들을 멘토링하고, 힘을 실어주고, 지원하는 데 도움이 되는 리소스인 '여아 코칭 가이드'를 제작하여 이러한 중도 포기의 추세를 뒤바꾸고자 합니다.

현실적으로 대부분의 스포츠 용품이나 공간은 여자아이들을 위해 설계되어 있지 않습니다. 그리고 이는 의도치 않게 다양한 방식으로 더욱 심각해질 수 있죠. 한 번 화장실을 가려면 공원을 지나 멀리 가야 한다거나 남자아이로 구성된 팀이 입었던 유니폼을 물려 입어야 할 때 여아 운동선수는 뒷전이라는 느낌을 받을 수 있습니다. 보호 장구 역시 여자아이들을 염두에 두고 제작되지 않은 경우가 있기에 잘 맞지 않거나, 불편하거나, 때로는 안전하지도 않기도 합니다.

여자아이들은 정말 많은 경우 이런 상황을 그냥 견뎌야 하며, 이 때문에 스포츠를 부정적으로 경험하게 됩니다.

여자아이들에게는 몸에 맞는 용품, 자신에게 맞는 의류, 인근의 깨끗하고 안전한 위생 공간, 그리고 신체적 안전의 위험 부담이 낮은 장소와 시간대로 연습 일정을 잡는 것이 필요합니다. 더 나은 화장실을 새롭게 짓기는 어렵겠지만, 이러한 필요사항을 고려하여 스포츠 세션 및 장소를 계획하면 안전하고 편안한 스포츠 경험을 형성할 수 있습니다.

그리고 많은 여자아이들이 스포츠에 적극적으로 참여하도록 격려를 받고 있지 않다는 점을 명심하세요. 위험 부담을 무릅쓰고 출석했다는 점을 고려할 때, 안전하고 재미있다고 느끼며, 차별받거나 평가받지 않는 긍정적이고 건강한 환경을 가지는 것은 더욱더 중요합니다.

잘할 수 있도록 격려해 주기

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    안전을 지키며 소속감 심어주기

    미리 공간을 확인하며 위험성이 없는지, 조명이 환한지 그리고 적절하게 관리되고 있는지 점검하세요. 화장실은 가까이에 위치하고 있어야 하며 안전한 프라이버시를 보장할 수 있는 공간이어야 합니다. 만약 이러한 필요 사항을 충족하지 못하는 공간이라면, 그 외의 다른 선택지(예를 들어 다른 체육관 또는 공원)를 검토하거나 일정을 낮 시간대로 조율합니다.

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    모두를 포용하는 환경 조성하기

    운동선수들이 팀에 소속되어 있다고 느낄 수 있는 기회를 제공하세요. 젠더 정체성에 관한 관념이 변화하고 있는 지금, 모든 아이들이 소속감을 느낄 수 있어야 합니다. 모두를 포용하는 언어 표현을 사용하는 것에서부터 시작하세요. 한 가지 성에 국한된 표현이나 잘못된 대명사를 사용하는 대신, '팀' 또는 '선수들'과 같이 모두를 포용할 수 있는 용어를 사용하세요. 그다음 선수들이 사용 공간을 맞춤 구성하도록 하세요. 단순히 팀명과 팀 상징이 들어간 배너를 거는 것만으로도 효과적입니다.

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    알맞은 장비 마련하기

    특히 사춘기가 시작된 이후에는, 여자아이들과 남자아이들의 필요 사항이 달라질 수밖에 없습니다. 의류 사이즈, 보호 장구, 옷 등이 여자아이의 경험에 지장을 줄 수 있다는 점을 생각할 수 있어야 합니다. 예전에는 잘 참여했었는데 갑자기 가만히 앉아있는다고요? 어쩌면 신체적으로 불편감을 느꼈기에 그럴 수도 있습니다. 어떤 상황인지 확인해 보고 다시 경기에 뛸 수 있도록 도와주세요.

여자아이들에게 맞는 스포츠 공간 형성하기

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원게시일: 2023년 11월 28일

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