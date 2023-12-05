신체 기능에 익숙해지기
진솔한 대화
많은 여자아이는 자기 몸이 무엇을 해낼 수 있으며 스포츠를 통해 무엇을 경험할 수 있는지보다 자신이 어떻게 보일지를 생각합니다. 말하는 방식을 약간 조정하면 여자아이들이 활동을 할 때 갖는 마음가짐을 바꾸도록 도울 수 있습니다.
모든 사람은 다르며 똑같은 몸이란 없습니다. 그러므로 여러분은 코치 또는 부모로서 모든 외모를 인정하고 존중하며 모든 차이점을 예찬해야 합니다. 성별, 민족, 성 정체성, 장애, 종교, 기타 신념 및 특성은 자신을 세상에 드러내는 방식에 영향을 미친다는 점을 기억하세요. 따라서 누군가의 외모를 평가하는 것은 곧 그 사람의 정체성과 자신을 표현하는 방식을 평가하는 것입니다.
우리의 말에는 강력한 힘이 있고 여자아이들이 스포츠에 참여하는 자신을 보는 관점을 형성하게 됩니다. 여자아이와 소통하는 방식을 이야기하기 전에 여러분이 자신의 몸에 대해 갖고 있는 자신감을 성찰해 보는 것이 중요합니다. 결국 여러분이 자기 몸에 대해 생각하고 말하는 방식은 여러분의 자녀나 운동선수가 자기 몸에 대해 생각하고 말하는 방식에 영향을 미칩니다. 자문해 보세요. 여러분은 아이나 운동선수가 있는 앞에서 자기 몸에 대해 또는 다른 사람의 몸에 대해 부정적인 말을 하나요? 이러한 말은 아이나 운동선수에게 어떤 메시지를 줄까요?
여자아이들과 소통할 때는 ‘내 몸이 어떻게 보이는지’에서 ‘내 몸은 무엇을 해내고 무엇을 경험할 수 있는지’로 관심을 돌리는 것이 좋습니다. 이러한 주의 전환은 여자아이들이 자기 몸과 더 잘 소통하고 퍼포먼스에 집중할 수 있게 해 줍니다. 외모, 식단 관리, 과도한 트레이닝에 집중하는 대신 말이죠.
피해야 하는 말
여자아이의 외모에 집중하는 표현이나 대화를 피하고, 마찬가지로 여자아이들끼리 이러한 대화를 할 때 이것이 옳지 않다는 점을 알려주세요. 아래는 피해야 할 표현의 예시입니다.
- “너 정말 보기 좋다! 살 빠졌니?”
- “골을 더 잘 막으려면 덩치를 키워야겠다.”
- “군살을 빼서 스피드를 높이자.”
- “몸무게를 좀 줄이면 더 높이 점프할 수 있을 거야.”
- “너는 오늘 트레이닝을 정말 열심히 했으니까 보상으로 머핀을 먹어도 좋아!”
- “그걸 먹는 게 과연 좋은 생각일까?”
- “나 되게 추해 보여. 땀에 젖어서 화장이 다 지워졌잖아!”
- “저 여자 다리 봤어? 튼살이 가득하던데.”
- “저 여자아이는 웨이트 리프팅을 하면 안 될 것 같아. 몸이 너무 커지는 거 같은데 남자들은 몸이 큰 여자를 싫어하거든.”
해도 좋은 말
여자아이의 몸이 해낼 수 있는 것과 경험할 수 있는 것에 집중한 표현을 사용하고 이러한 대화를 유도하세요. 아래는 예시입니다.
- “민첩성 운동으로 워밍업해 보자.”
- “어깨가 어떻게 되어 있는지 생각해 봐. 슛을 할 때는 어깨가 정면을 향하도록 해야 해.”
- “잘했어! 이제 정말 [기술 이름]을(를) 마스터했구나!”
- “정말 강력한 킥이었어.”
- “춤을 출 때 정말 행복하고 자유로워 보이더라!”
- “어제 연습 세션을 오래 했는데, 몸은 좀 어때?”
- “경기 후에는 음식으로 에너지를 보충해야 한다는 걸 기억하렴!”
- “쿨다운 스트레칭을 잊지 마. 부상을 입으면 안 되니까!”
- “너의 몸에는 보이는 것 이상의 가치가 있다는 걸 기억해. 놀라운 것들을 실행하고 경험하고 달성할 능력이 있단다.”
대화에서의 이러한 작은 변화가 스포츠 문화와 여자아이의 몸에 대한 자신감에 큰 변화를 만들어 낼 수 있습니다. 여자아이의 몸이 시선을 받는 대상을 넘어 움직임, 우정, 경쟁이라는 놀라운 경험을 담는 그릇이 될 수 있는 스포츠 환경 조성에 힘써 주세요.
Body Confident Sport(신체에 대한 자신감을 심어주는 스포츠)는 여자아이들이 몸에 대한 자신감을 키우도록 돕고 스포츠를 여자아이들이 소속감을 느낄 수 있는 분야로 만들기 위해 나이키와 Dove가 개발한 프로그램입니다. 콘텐츠는 Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport 및 Centre for Appearance Research와의 파트너십을 통해 설계되었습니다.
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