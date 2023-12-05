신체 기능에 익숙해지기

모든 사람은 다르며 똑같은 몸이란 없습니다. 그러므로 여러분은 코치 또는 부모로서 모든 외모를 인정하고 존중하며 모든 차이점을 예찬해야 합니다. 성별, 민족, 성 정체성, 장애, 종교, 기타 신념 및 특성은 자신을 세상에 드러내는 방식에 영향을 미친다는 점을 기억하세요. 따라서 누군가의 외모를 평가하는 것은 곧 그 사람의 정체성과 자신을 표현하는 방식을 평가하는 것입니다.

우리의 말에는 강력한 힘이 있고 여자아이들이 스포츠에 참여하는 자신을 보는 관점을 형성하게 됩니다. 여자아이와 소통하는 방식을 이야기하기 전에 여러분이 자신의 몸에 대해 갖고 있는 자신감을 성찰해 보는 것이 중요합니다. 결국 여러분이 자기 몸에 대해 생각하고 말하는 방식은 여러분의 자녀나 운동선수가 자기 몸에 대해 생각하고 말하는 방식에 영향을 미칩니다. 자문해 보세요. 여러분은 아이나 운동선수가 있는 앞에서 자기 몸에 대해 또는 다른 사람의 몸에 대해 부정적인 말을 하나요? 이러한 말은 아이나 운동선수에게 어떤 메시지를 줄까요?

여자아이들과 소통할 때는 ‘내 몸이 어떻게 보이는지’에서 ‘내 몸은 무엇을 해내고 무엇을 경험할 수 있는지’로 관심을 돌리는 것이 좋습니다. 이러한 주의 전환은 여자아이들이 자기 몸과 더 잘 소통하고 퍼포먼스에 집중할 수 있게 해 줍니다. 외모, 식단 관리, 과도한 트레이닝에 집중하는 대신 말이죠.