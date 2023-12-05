여자아이들이 몸의 소리에 귀 기울이도록 돕기

여자아이들에게 스포츠의 즐거움은 외형이 아닌 경험에서 비롯되어야 합니다. 여자아이들이 외모에 몰두하고 걱정하는 것은 흔한 일입니다. 이는 자신을 다른 사람과 비교하기, 자기 외모에 대해 부정적 또는 긍정적으로 말하거나 과하게 말하기, 평가받는 것이 두려워 특정 활동을 피하기 등의 양상으로 나타날 수 있습니다. 여자아이들이 자신의 몸, 즉 자신의 능력과 한계, 고유한 특징을 감사히 여기고, 존중하고, 이에 귀 기울이게 함으로써 우리는 모두 몸에 대한 자신감을 높이고 여자아이들의 스포츠 경험을 향상시킬 수 있습니다.

여자아이들이 몸의 소리에 귀 기울이지 않는 데에는 여러 이유가 있습니다. 예를 들어, 몸무게가 걱정되어 허기를 참으며 식사를 건너뛰거나 경기에서 제외될까 봐 부상을 무릅쓰고 끝까지 밀어붙이기도 합니다. 팀원, 코치, 부모가 자기도 모르게 아이의 몸이 필요로 하는 것을 무시하도록 부추기고 있을 수도 있습니다. 그동안 얼마나 많은 여자아이가 '호들갑 떤다'라는 말을 들어왔던가요? 우리는 여자아이들이 몸의 소리에 귀 기울이고 자신에게 알맞은 방식으로 스포츠에 참여하는 것이 일반화되도록 하고 이를 우선시해야 합니다.