여자아이들이 몸의 소리에 귀 기울이도록 돕기
진솔한 대화
여자아이들은 몸의 소리에 귀를 기울이고 몸을 통해 배움으로써 자신이 할 수 있고 경험할 수 있는 것들을 받아들이고 이에 대해 감사한 마음을 갖게 될 가능성이 커집니다. 스포츠를 할 때 자신의 몸이 필요로 하는 것과 맞춰가면서 말이죠. 여자아이들이 스포츠를 그만두지 않도록 도와주세요.
여자아이들에게 스포츠의 즐거움은 외형이 아닌 경험에서 비롯되어야 합니다. 여자아이들이 외모에 몰두하고 걱정하는 것은 흔한 일입니다. 이는 자신을 다른 사람과 비교하기, 자기 외모에 대해 부정적 또는 긍정적으로 말하거나 과하게 말하기, 평가받는 것이 두려워 특정 활동을 피하기 등의 양상으로 나타날 수 있습니다. 여자아이들이 자신의 몸, 즉 자신의 능력과 한계, 고유한 특징을 감사히 여기고, 존중하고, 이에 귀 기울이게 함으로써 우리는 모두 몸에 대한 자신감을 높이고 여자아이들의 스포츠 경험을 향상시킬 수 있습니다.
여자아이들이 몸의 소리에 귀 기울이지 않는 데에는 여러 이유가 있습니다. 예를 들어, 몸무게가 걱정되어 허기를 참으며 식사를 건너뛰거나 경기에서 제외될까 봐 부상을 무릅쓰고 끝까지 밀어붙이기도 합니다. 팀원, 코치, 부모가 자기도 모르게 아이의 몸이 필요로 하는 것을 무시하도록 부추기고 있을 수도 있습니다. 그동안 얼마나 많은 여자아이가 '호들갑 떤다'라는 말을 들어왔던가요? 우리는 여자아이들이 몸의 소리에 귀 기울이고 자신에게 알맞은 방식으로 스포츠에 참여하는 것이 일반화되도록 하고 이를 우선시해야 합니다.
이에 도움이 될 '3단계 감각 확인법'을 소개합니다. 이는 코치와 부모가 여자아이를 대할 때 쓸 수 있는 유용한 도구로, 언제 어디서든 활용할 수 있습니다. 운동선수가 몸이 필요로 하는 것을 확인하는 데 도움을 주는 간단한 활동입니다. 아이가 아래 단계를 따르게 안내한 뒤, 어떤 방식으로 자신의 몸과 소통하고 몸을 신뢰하게 되는지 지켜보세요.
이러한 확인법을 제안함으로써 우리가 여자아이들의 느낌을 가장 중요하게 여기며, 아이가 자기 자신을 가장 잘 안다는 것을 믿고 있음을 보여줄 수 있습니다. 자신의 몸과 소통하며 몸을 보살피고 존중하는 운동선수 세대를 함께 만들어가 보세요.
Body Confident Sport(신체에 대한 자신감을 심어주는 스포츠)는 여자아이들이 몸에 대한 자신감을 키우도록 돕고, 스포츠를 자신이 참여할 수 있는 분야라고 느끼게 하기 위해 나이키와 Dove가 개발한 프로그램입니다. 콘텐츠는 Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport 및 Centre for Appearance Research와의 파트너십을 통해 설계되었습니다.
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