모든 여자아이의 신체를 기념하기

여자아이들이 외모와 다이어트에 대해 이야기하는 것을 지양하는 문화를 조성하세요. 여기에는 본인의 신체뿐만 아니라 팀 동료와 상대방, 그리고 '좋아 보인다! 살 빠졌어?'처럼 겉으로 보기에 '긍정적인' 언급도 포함됩니다. 우리는 이것을 '신체에 대한 언급에서 자유로운 곳(Body Talk Free Zones)' 만들기라고 칭합니다. 여자아이들이 신체가 어떻게 생겼는지에 관해 이야기하는 대신, 스포츠에서 본인의 몸으로 어떤 걸 해낼 수 있고, 어떤 걸 경험할 수 있는지에 집중하도록 격려하세요. 이 원칙을 집에서, 연습할 때, 경기할 때 적용하세요. 여러분이 모범을 보이면 아이의 주변 모든 사람이 이를 따르도록 만들 수 있습니다.

체형에 관계없이 모든 여자아이는 필드, 코트, 트랙에 발을 내디디는 순간 운동선수라는 사실을 기억하세요. 모든 여자아이에게 꿈을 이룰 수 있는 최고의 기회를 제공하기 위해 이제 기준을 바꾸고 승리를 재정의해야 할 때입니다.

Body Confident Sport(신체에 대한 자신감을 심어주는 스포츠)는 여자아이들이 몸에 대한 자신감을 키우도록 돕고, 스포츠를 자신이 참여할 수 있는 분야라고 느끼게 하기 위해 나이키와 Dove가 개발한 프로그램입니다. 콘텐츠는 Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport 및 Centre for Appearance Research와의 파트너십을 통해 설계되었습니다.

전체 리소스 개요를 확인하려면 아래 사이트를 방문하세요.

www.bodyconfidentsport.com