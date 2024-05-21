모든 여자아이의 신체를 기념하기
진솔한 대화
스포츠는 우리에게 영감을 주고 단결하도록 도우며, 우리의 신체가 지닌 고유한 아름다움과 다양성을 기념할 기회를 제공합니다. 그럼에도 불구하고 여자아이들은 신체에 대한 자신감 문제로 인해 남자아이들의 두 배에 달하는 비율로 스포츠를 중도 포기하고 맙니다. 여러분에게는 이를 바꿀 수 있는 힘이 있습니다.
지난 수십 년 동안 사회는 아름다움의 편협한 정의를 퍼뜨려 여자아이들에게 비현실적인 외모 이상향을 심어주었으며 이는 스포츠에서도 마찬가지였습니다. 친구, 가족, 코치 그리고 미디어는 스포츠 분야에서 말하는 '완벽한 몸매'라는 개념을 빚어냈습니다. 이 달성할 수 없는 목표는 여자아이들의 정신 건강과 스포츠 참여에 부정적인 영향력을 미칠 수 있습니다. 우리 모두 함께하여 여자아이들이 자신이 좋아하는 스포츠에 참여하면서 신체에 대해 더 큰 자신감을 갖도록 작은 변화를 만들어낼 수 있습니다.
1. 여자아이들을 위한 안전한 스포츠 공간 조성
로커룸이나 화장실 등 여자아이들을 위한 전용 공간을 마련하도록 장려하면 여자아이들에게 안전하고 편안한 환경을 제공할 수 있습니다. 이러한 공간은 조명이 밝고, 옷을 갈아입을 프라이버시가 보장되며, 여성이 감독하고, 비참가자의 출입이 허용되지 않아야 합니다. 가능하다면 탈취제, 탐폰과 같은 위생용품을 제공합니다. 특히 신체적 변화를 겪는 시기에 여자아이들에게 프라이버시와 안전감, 편안함을 제공하는 것이 목표입니다.
2. 여자아이들의 개성과 대표성 지원
여자아이들의 스포츠 환경을 평가해 보세요. 그리고 어떤 요인이 개성을 드러내는 것을 가로막고 편협한 외모 기준을 강화하는지 생각해 보세요. 예를 들어, 특정 유형의 운동선수(마른 체형, 키가 큰 체형, 비장애인, 백인)가 등장하는 광고 자료만 접하거나 과도한 식단 관리와 혹독한 트레이닝을 부추기는 '영감을 주는' 문구가 로커룸에 가득하진 않나요? 그렇다면 이러한 메시지의 유해성에 대해 코칭 스태프와 논의하고 외모와 무관한 다양한 콘텐츠로 이를 대체할 수 있는 방법에 대해 이야기해 보세요.
3. 가능할 경우 복장 선택권 제공
불편하고 노출이 심한 유니폼을 입으면 여자아이들이 스포츠에 참여할 때 주의가 흐트러지고 스트레스를 받게 됩니다. 다양한 유니폼 스타일을 제공하면 여자아이들이 가장 편하게 느끼는 복장을 선택할 수 있습니다. 쇼츠나 레깅스든, 티셔츠나 탱크든, 선택에 따라 편안함의 수준은 크게 개선될 수 있습니다. 그러니 아이들에게 선택권을 줄 수 있다면 그렇게 하세요. 여자아이들의 유니폼을 규정하는 스포츠나 단체의 회원이라면 이에 대해 어떻게 이의를 제기할 수 있을지 생각해 보세요. 여러분이 부모나 코치이더라도 시민의 입장에서 현재 상황에 의문을 표하는 것만으로도 큰 변화를 가져올 수 있습니다.
4. 사용하는 언어에 신경 쓰기
성 중립적인 표현을 선택하고 운동선수가 선호하는 대명사를 사용하는 것은 큰 영향을 줄 수 있습니다. "녀석들(Hey guys), 힘내보자!" 대신에 "모두들(Hey everyone), 힘내보자!"라고 말하는 것만으로도 여학생들의 관점에 지대한 영향을 미칠 수 있습니다.
5. 신체에 관해 언급하지 않기
여자아이들이 외모와 다이어트에 대해 이야기하는 것을 지양하는 문화를 조성하세요. 여기에는 본인의 신체뿐만 아니라 팀 동료와 상대방, 그리고 '좋아 보인다! 살 빠졌어?'처럼 겉으로 보기에 '긍정적인' 언급도 포함됩니다. 우리는 이것을 '신체에 대한 언급에서 자유로운 곳(Body Talk Free Zones)' 만들기라고 칭합니다. 여자아이들이 신체가 어떻게 생겼는지에 관해 이야기하는 대신, 스포츠에서 본인의 몸으로 어떤 걸 해낼 수 있고, 어떤 걸 경험할 수 있는지에 집중하도록 격려하세요. 이 원칙을 집에서, 연습할 때, 경기할 때 적용하세요. 여러분이 모범을 보이면 아이의 주변 모든 사람이 이를 따르도록 만들 수 있습니다.
체형에 관계없이 모든 여자아이는 필드, 코트, 트랙에 발을 내디디는 순간 운동선수라는 사실을 기억하세요. 모든 여자아이에게 꿈을 이룰 수 있는 최고의 기회를 제공하기 위해 이제 기준을 바꾸고 승리를 재정의해야 할 때입니다.
Body Confident Sport(신체에 대한 자신감을 심어주는 스포츠)는 여자아이들이 몸에 대한 자신감을 키우도록 돕고, 스포츠를 자신이 참여할 수 있는 분야라고 느끼게 하기 위해 나이키와 Dove가 개발한 프로그램입니다. 콘텐츠는 Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport 및 Centre for Appearance Research와의 파트너십을 통해 설계되었습니다.
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