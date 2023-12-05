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용감해질 수 있도록 노력하기

여아 코칭 가이드
마지막 업데이트: 2023년 12월 5일
4분 예상
스포츠를 통해 여자아이들에게 용기 심어주기

전문가들은 여자아이들에게 뛰어놀 기회가 있다면 신체적, 정신적, 정서적, 사회적으로 더 뛰어난 퍼포먼스를 보인다고 말합니다. 하지만 오늘날 여자아이들은 남자아이들의 두 배에 달하는 비율로 스포츠를 중도 포기하고 있습니다. 나이키는 커뮤니티 파트너 및 전문가들과 협력하여 어린 운동선수들을 멘토링하고, 힘을 실어주고, 지원하는 데 도움이 되는 리소스인 '여아 코칭 가이드'를 제작하여 이러한 중도 포기의 추세를 뒤바꾸고자 합니다.

스포츠를 하다 보면 모험을 해야 할 때가 많습니다. 새로운 기술을 익히거나, 익숙하지 않은 훈련을 하거나, 또는 위험을 무릅쓰고 마지막 수비수를 향해 돌진하는 것은 모두 용기가 필요한 일입니다. 여자아이들은 무언가를 제대로 해낼 때 보통 칭찬과 보상을 받지만, 새로운 기술을 시도했으나 기대에 미치지 못했을 때는 그와 같은 긍정적인 피드백을 받지 못합니다.

스포츠의 맥락에서 본다면, 이는 성공을 확신할 수 없을 때 여자아이가 새로운 시도를 주저할 수 있다는 뜻이 됩니다. 하지만 위험한 패스를 결코 시도하지 않거나, 공을 향해 뛰어드는 것을 주저하거나, 가장 자신 있는 종목 하나에만 참여한다면 놀라운 경험을 할 수 있는 수많은 기회를 놓치게 될 것입니다.

득점의 확신 없이도 슛을 하는 여자아이를 상상해 보세요. 자유형을 가장 잘하지만 접영을 시도하는 여자아이를요. 또는 여덟 골을 먹고도 결국 하나를 막아내 평생 잊지 못할 선방을 만들어 내는 골키퍼를요. 이 여자아이들은 용감해지는 법을 배운 것이며, 이것은 스포츠에서는 물론 인생에서도 이 아이들을 바꿔 놓을 것입니다.

TED 강연에서 여자아이들을 용감하게 키우는 법에 관해 더 자세히 알아보세요.

잘할 수 있도록 격려해 주기

  • 잘할 수 있도록 격려해 주기, 스포츠를 통해 여자아이들에게 용기 심어주기, slide 1 of 3
    위험을 감수하도록 독려하기

    여자아이들이 스스로 목표를 세우도록 도울 때는 새로운 기술이나 포지션 또는 새로운 스포츠 배우기처럼 용기가 필요한 일을 목표에 포함할 수 있도록 격려하세요. 워밍업을 하는 동안 그날 새롭게 시도할 것을 큰 소리로 외치도록 해 보세요. 그리고 매 경기, 매 연습에서 포지션을 바꿔보는 등 여자아이들이 새로운 것을 시도할 기회를 충분히 갖도록 지원하세요.

  • 잘할 수 있도록 격려해 주기, 스포츠를 통해 여자아이들에게 용기 심어주기, slide 2 of 3
    새로운 시도 응원하기

    용기 있는 행동을 하면 가능한 한 많이 칭찬하세요. 코치가 보고 있지 않을 거라 생각할 때에도 새로운 시도를 하는 여자아이를 포착하세요. '가장 용감한 선수상'을 만들고 여러 아이들이 번갈아 받을 수 있게 하세요. 뛰어난 성과를 칭찬하는 것도 좋지만, 성과를 이뤄내기까지 거치는 모든 과정을 격려하는 것이 가장 우선입니다.

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    실수는 털어내도록 하기

    실수에 개의치 않는 분위기를 만드세요. 실수는 신경 쓰지 않아도 된다는 것을 상기시키는 몸짓(어깨를 털어 글자 그대로 '실수를 털어 버리는' 동작 등)을 고안하세요. 코치 자신도 완벽하지 않다는 것을 알려 줘야 합니다. 자신의 실수담을 들려주세요. 코치도 완벽하지 않다는 것을 알게 되면 아이들도 완벽해지려 애쓸 필요가 없음을 배우게 됩니다.

스포츠를 통해 여자아이들에게 용기 심어주기

커뮤니티의 여자아이들에게 힘을 실어줄 수 있는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

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    함께 겨룰 수 있도록 격려하기

원게시일: 2023년 11월 28일

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