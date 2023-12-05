스포츠를 통해 여자아이들에게 용기 심어주기

전문가들은 여자아이들에게 뛰어놀 기회가 있다면 신체적, 정신적, 정서적, 사회적으로 더 뛰어난 퍼포먼스를 보인다고 말합니다. 하지만 오늘날 여자아이들은 남자아이들의 두 배에 달하는 비율로 스포츠를 중도 포기하고 있습니다. 나이키는 커뮤니티 파트너 및 전문가들과 협력하여 어린 운동선수들을 멘토링하고, 힘을 실어주고, 지원하는 데 도움이 되는 리소스인 '여아 코칭 가이드'를 제작하여 이러한 중도 포기의 추세를 뒤바꾸고자 합니다.



스포츠를 하다 보면 모험을 해야 할 때가 많습니다. 새로운 기술을 익히거나, 익숙하지 않은 훈련을 하거나, 또는 위험을 무릅쓰고 마지막 수비수를 향해 돌진하는 것은 모두 용기가 필요한 일입니다. 여자아이들은 무언가를 제대로 해낼 때 보통 칭찬과 보상을 받지만, 새로운 기술을 시도했으나 기대에 미치지 못했을 때는 그와 같은 긍정적인 피드백을 받지 못합니다.



스포츠의 맥락에서 본다면, 이는 성공을 확신할 수 없을 때 여자아이가 새로운 시도를 주저할 수 있다는 뜻이 됩니다. 하지만 위험한 패스를 결코 시도하지 않거나, 공을 향해 뛰어드는 것을 주저하거나, 가장 자신 있는 종목 하나에만 참여한다면 놀라운 경험을 할 수 있는 수많은 기회를 놓치게 될 것입니다.



득점의 확신 없이도 슛을 하는 여자아이를 상상해 보세요. 자유형을 가장 잘하지만 접영을 시도하는 여자아이를요. 또는 여덟 골을 먹고도 결국 하나를 막아내 평생 잊지 못할 선방을 만들어 내는 골키퍼를요. 이 여자아이들은 용감해지는 법을 배운 것이며, 이것은 스포츠에서는 물론 인생에서도 이 아이들을 바꿔 놓을 것입니다.



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