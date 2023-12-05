여자아이들이 스포츠에 계속 참여하도록 독려하기

여자아이들의 스포츠 참여를 격려하고 지속할 수 있는 방법
여아 코칭 가이드
마지막 업데이트: 2023년 12월 5일
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여자아이들도 스포츠에 참여하고 싶어 합니다. 몸을 움직이고, 실력을 겨루고, 도전하고, 소속감을 느끼고 싶어 합니다. 여자아이들을 필드 또는 체육관으로 이끌기 위해 스포츠 브라와 머리 끈 등 적절한 용품을 갖고 있는지 확인하고 지속적으로 스포츠에 참여하도록 하는 데에는 다소의 노력이 필요합니다.
전문가들은 여자아이들에게 뛰어놀 기회가 있다면 신체적, 정신적, 정서적, 사회적으로 더 뛰어난 퍼포먼스를 보인다고 말합니다. 그러나 여자아이들이 운동을 중도 포기하는 비율은 남자아이들의 두 배에 달합니다. 이러한 중도 포기율은 도시 지역과 유색 인종의 여자아이들에게서 특히 높게 나타납니다.
좋은 소식은 우리 모두가 여자아이들이 스포츠를 즐기고 계속 운동하도록 도울 수 있다는 점입니다. 여자아이들이 스포츠와 긍정적이고 의미 있는 관계를 맺기 위해서는 다음과 같은 핵심 요소 몇 가지가 필요합니다.
- 기회를 통해 팀의 일원이 되고, 경쟁하고, 친구를 만들고 팀원들, 주변 어른들과 소통합니다.
- 롤 모델도 중요합니다. 여성 운동선수들을 기념하는 여성 코치와 주변 인물들이 좋은 예입니다. 이러한 사람들이 곁에 있는 여자아이들은 학년이 높아져도 운동을 계속 지속할 가능성이 높습니다.
- 마지막으로, 여자아이들이 스포츠에 계속 참여하도록 만들기 위해서는 포용성 있는 스포츠 문화를 만들고 여자아이들에게 긍정적인 찬사를 보내야 합니다. 이는 우리 팀에서 만들어 가는 문화에서 시작됩니다.
나이키는 커뮤니티 파트너 및 전문가들과 협력하여 스포츠 중도 포기 추세를 뒤집기 위해 노력하고 있습니다. 여자아이들의 삶 속 주변 인물들은 코트, 트랙, 경기장, 그 외에도 여자아이들이 땀을 흘리는 모든 곳에서 여자아이들에게 긍정적인 경험을 제공하여 이러한 노력을 이끄는 지원군이자 지지자가 되어줄 수 있습니다. 나이키는 모두 함께 시작할 환경을 조성하고자 이 가이드를 제작했습니다. 더 많은 팁을 알고 싶다면 이 팁 시트를 확인해 보세요.