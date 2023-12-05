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여자아이들의 스포츠 참여를 격려하고 지속할 수 있는 방법

여아 코칭 가이드
마지막 업데이트: 2023년 12월 5일
5분 예상
여자아이들이 스포츠에 계속 참여하도록 독려하기

여자아이들도 스포츠에 참여하고 싶어 합니다. 몸을 움직이고, 실력을 겨루고, 도전하고, 소속감을 느끼고 싶어 합니다. 여자아이들을 필드 또는 체육관으로 이끌기 위해 스포츠 브라와 머리 끈 등 적절한 용품을 갖고 있는지 확인하고 지속적으로 스포츠에 참여하도록 하는 데에는 다소의 노력이 필요합니다.

전문가들은 여자아이들에게 뛰어놀 기회가 있다면 신체적, 정신적, 정서적, 사회적으로 더 뛰어난 퍼포먼스를 보인다고 말합니다. 그러나 여자아이들이 운동을 중도 포기하는 비율은 남자아이들의 두 배에 달합니다. 이러한 중도 포기율은 도시 지역과 유색 인종의 여자아이들에게서 특히 높게 나타납니다.

좋은 소식은 우리 모두가 여자아이들이 스포츠를 즐기고 계속 운동하도록 도울 수 있다는 점입니다. 여자아이들이 스포츠와 긍정적이고 의미 있는 관계를 맺기 위해서는 다음과 같은 핵심 요소 몇 가지가 필요합니다.

  • 기회를 통해 팀의 일원이 되고, 경쟁하고, 친구를 만들고 팀원들, 주변 어른들과 소통합니다.

  • 롤 모델도 중요합니다. 여성 운동선수들을 기념하는 여성 코치와 주변 인물들이 좋은 예입니다. 이러한 사람들이 곁에 있는 여자아이들은 학년이 높아져도 운동을 계속 지속할 가능성이 높습니다.

  • 마지막으로, 여자아이들이 스포츠에 계속 참여하도록 만들기 위해서는 포용성 있는 스포츠 문화를 만들고 여자아이들에게 긍정적인 찬사를 보내야 합니다. 이는 우리 팀에서 만들어 가는 문화에서 시작됩니다.

나이키는 커뮤니티 파트너 및 전문가들과 협력하여 스포츠 중도 포기 추세를 뒤집기 위해 노력하고 있습니다. 여자아이들의 삶 속 주변 인물들은 코트, 트랙, 경기장, 그 외에도 여자아이들이 땀을 흘리는 모든 곳에서 여자아이들에게 긍정적인 경험을 제공하여 이러한 노력을 이끄는 지원군이자 지지자가 되어줄 수 있습니다. 나이키는 모두 함께 시작할 환경을 조성하고자 이 가이드를 제작했습니다. 더 많은 팁을 알고 싶다면 이 팁 시트를 확인해 보세요.

잘할 수 있도록 격려해 주기

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    스포츠를 사랑하도록 독려하세요

    여성 운동선수와 여성 팀을 본보기로 삼아 여자아이들(과 남자아이들!)에게 영감을 주세요. 그러는 한편 여자아이들만의 공간을 만들게 하세요. 로커룸이 있다면 장식을 하고, 팀 명칭, 배너, 팀의 일원임을 드러내는 표식을 만들 때 여자아이들을 참여시키세요.

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    편견에 대해 생각하세요

    남자아이들과는 다른 여자아이들에 대한 기대가 걸림돌이 될 때가 있습니다. 스스로에게 물어보세요. 여자아이를 남자아이만큼 응원하고 있나요? 여자아이를 연약한 존재로 보고 있지는 않나요? 여자아이의 행동을 판단하는 기준이 다른지도 생각해 보세요. 같은 행동을 해도 남자아이는 '주장'처럼 보인다고 하면서 여자아이는 '고압적'이라고 말하고 있지는 않나요? 공정한 경기장을 만들기 위해 무엇을 해야 할지 차분히 생각해 보세요. 연습이 끝날 때마다 남자아이들과 다른 것을 여자아이들에게 기대하고 있지는 않은지 스스로에게 물어보세요.

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    가족을 참여시키세요

    운동을 하고 말고를 결정하는 사람이 여자아이 본인이 아닐 때도 있습니다. 부모와 보호자를 참여시켜 이러한 결정을 내릴 때 적극적 역할을 하도록 권장하는 것이 중요합니다. 부모와 보호자가 연습 때마다 모두를 응원하도록 독려하세요. 가족 구성원이 포함된 연습 경기를 개최하면 운동을 할 수 있도록 여자아이들을 계속 보낼 가능성이 커집니다.

여자아이들이 스포츠에 계속 참여하도록 독려하기

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원게시일: 2023년 11월 28일

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