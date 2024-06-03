여자아이를 위한 스포츠 공간 조성하기

여자아이들에게는 몸에 맞는 용품, 자신에게 맞는 의류, 인근의 깨끗하고 안전한 위생 공간, 그리고 신체적 안전의 위험 부담이 낮은 장소와 시간대로 연습 일정을 잡는 것이 필요합니다. 더 나은 화장실을 새롭게 짓기는 어렵겠지만, 이러한 필요 사항을 고려하여 스포츠 세션 및 장소를 계획하면 안전하고 편안한 스포츠 경험을 선사할 수 있습니다.

그리고 많은 여자아이가 스포츠에 적극적으로 참여하도록 격려받지 못한다는 점을 명심하세요. 위험 부담을 무릅쓰고 참여한다는 점을 감안하면 안전하고 재미있다고 느끼며, 차별이나 평가로부터 자유로운 긍정적이고 건강한 환경을 제공하는 것이 더욱 중요합니다.