함께 겨룰 수 있도록 격려하기

여자아이들도 경기에 참여하고 최선을 다해 뛰는 것을 좋아합니다. 연구 결과도 이러한 주장을 뒷받침합니다. 이 연구에서는 75%의 여자아이들이 스포츠에서 가장 좋아하는 것이 바로 경쟁과 관련된 것이라고 답했습니다. 또한 승리와 재미를 모두 중요시하는 팀에 소속되는 것을 좋아합니다. 여자아이들은 절대 연약하지 않으며, 남자아이들보다 더 쉽게 다치는 것도 아니라는 점을 우리는 잘 알고 있습니다. 무엇보다도 중요한 것은, 여자아이들도 스포츠에 참여하고 싶어 한다는 점입니다.

그렇다고 항상 거친 팀 경기를 해야 한다거나 훈련마다 점수를 기록해야 한다는 의미는 아닙니다. 그보다는 여자아이들이 주요 기술을 익히면서도 선의의 경쟁에 참여할 수 있도록 하는 방법을 찾아야 한다는 뜻이죠.

가장 좋은 유형은 아이들이 멈춰 있는 시간을 최소한으로 하면서 움직임을 이끌 수 있는 경기입니다. 소통과 협력, 문제 해결 방식, 동작 기술을 배울 수 있는 경기라면 모두 좋습니다. 이러한 개념을 가르쳐 주면서도 재미있고, 쉽고, 여자아이들이 움직일 수 있도록 도와주는 활동을 몇 가지 소개하겠습니다.