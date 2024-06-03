함께 겨룰 수 있도록 격려하기

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여아 코칭 가이드

여자아이들은 기회가 주어진다면 신체, 정신력, 정서, 사회성 측면 모두에서 더 뛰어난 퍼포먼스를 보인다고 전문가들은 말합니다. 하지만 오늘날 여자아이들이 운동을 중도 포기하는 비율은 남자아이들의 두 배에 달합니다. 나이키는 지역사회 파트너 및 전문가와 함께 이 중도 포기 추세를 되돌리려는 노력의 일환으로 멘토를 돕고 유소년 운동선수들에게 힘을 실어 주고 지원을 제공하기 위해 여자아이들을 위한 코칭 가이드를 제작했습니다.

마지막 업데이트: 2024년 6월 3일
4분 예상
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여자아이들도 경기에 참여하고 최선을 다해 뛰는 것을 좋아합니다. 연구 결과도 이러한 주장을 뒷받침합니다. 이 연구에서는 75%의 여자아이들이 스포츠에서 가장 좋아하는 것이 바로 경쟁과 관련된 것이라고 답했습니다. 또한 승리와 재미를 모두 중요시하는 팀에 소속되는 것을 좋아합니다. 여자아이들은 절대 연약하지 않으며, 남자아이들보다 더 쉽게 다치는 것도 아니라는 점을 우리는 잘 알고 있습니다. 무엇보다도 중요한 것은, 여자아이들도 스포츠에 참여하고 싶어 한다는 점입니다.

그렇다고 항상 거친 팀 경기를 해야 한다거나 훈련마다 점수를 기록해야 한다는 의미는 아닙니다. 그보다는 여자아이들이 주요 기술을 익히면서도 선의의 경쟁에 참여할 수 있도록 하는 방법을 찾아야 한다는 뜻이죠.

가장 좋은 유형은 아이들이 멈춰 있는 시간을 최소한으로 하면서 움직임을 이끌 수 있는 경기입니다. 소통과 협력, 문제 해결 방식, 동작 기술을 배울 수 있는 경기라면 모두 좋습니다. 이러한 개념을 가르쳐 주면서도 재미있고, 쉽고, 여자아이들이 움직일 수 있도록 도와주는 활동을 몇 가지 소개하겠습니다.

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우리가 바라는 것은 아이들이 최대한 많이 움직이는 것입니다. 그리고 이건 아이들의 바람이기도 하죠. 그러니 술래잡기처럼 일부 아이들이 참여를 못 하게 되는 게임은 규칙을 살짝 변경할 필요가 있습니다. 예를 들어, 수정된 버전의 술래잡기에서는 술래에게 잡히면 5초간 멈춘 후 좋아하는 운동선수나 팀의 이름을 외쳐야 합니다. 그리고 점프한 후 다시 게임에 참여합니다.

또한 여자아이들이 경쟁에 참여하기 위해서는 적절한 의류가 필요합니다. 스포츠에 적합할 뿐 아니라 여자아이들의 신체에 적합한 복장이 필요하죠. 아이가 불편해 보이거나 갑자기 게임에 참여하지 않고 앉아 있고 싶어 한다면 그것은 스포츠 브라와 같은 개인적인 용품이 필요하다는 신호일 수 있습니다. 아이가 안전하고 편안하게 플레이할 수 있도록 부모나 보호자와 함께 가장 적절한 방법으로 이러한 상황에 대응하세요.

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성공을 위한 준비

  1. 개인 목표 설정하기
    아이들이 시간의 흐름에 따라 자신의 발전 상황을 측정할 수 있는 활동을 선택하세요. 기본적으로 스스로와 경쟁할 수 있도록 격려해야 합니다. 횟수, 스피드, 높이, 거리 등과 같이 쉽게 측정할 수 있어서 아이들이 자신의 최고 기록을 달성하면 바로 알 수 있는 활동이 좋습니다. 그리고 실제로 기록을 달성하면 꼭 칭찬해 주세요!
  2. 곧바로 다시 참여하기
    아이들이 끊임없이 움직일 수 있는 활동에 우선순위를 두세요. 즉, 줄을 서야 하거나, 참여할 수 있을 때까지 기다려야 하거나, 게임에서 탈락자가 발생하는 활동은 피하거나 변형하는 것이 좋습니다. 줄을 서는 시간을 최소화하기 위해 스테이션을 설치하고 한 스테이션에서 다른 스테이션으로 이동할 때 운동 기술을 연습하게 할 수도 있습니다. 탈락자가 발생하는 게임에서는 빠진 아이가 게임에 빠르게 다시 참여할 수 있는 방법을 생각해 보세요(예: 얼음 상태인 아이를 다른 아이가 풀어주는 방법).
  3. 하나의 팀으로 경쟁하기
    아이들이 한 팀으로 협력하여 과제를 해결해야 하는 게임을 연습에 적용해 보세요. 예를 들어, 서로 팔이 닿는 거리를 유지한 채로 장애물 코스를 완주하도록 할 수 있습니다. 릴레이 경주도 좋고, 그룹이 공동의 목표를 가지는 어떤 게임이라도 좋습니다.

커뮤니티의 여자아이들에게 힘을 실어줄 수 있는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

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원게시일: 2024년 5월 21일

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