함께 겨룰 수 있도록 격려하기
여아 코칭 가이드
여자아이들은 기회가 주어진다면 신체, 정신력, 정서, 사회성 측면 모두에서 더 뛰어난 퍼포먼스를 보인다고 전문가들은 말합니다. 하지만 오늘날 여자아이들이 운동을 중도 포기하는 비율은 남자아이들의 두 배에 달합니다. 나이키는 지역사회 파트너 및 전문가와 함께 이 중도 포기 추세를 되돌리려는 노력의 일환으로 멘토를 돕고 유소년 운동선수들에게 힘을 실어 주고 지원을 제공하기 위해 여자아이들을 위한 코칭 가이드를 제작했습니다.
여자아이들도 경기에 참여하고 최선을 다해 뛰는 것을 좋아합니다. 연구 결과도 이러한 주장을 뒷받침합니다. 이 연구에서는 75%의 여자아이들이 스포츠에서 가장 좋아하는 것이 바로 경쟁과 관련된 것이라고 답했습니다. 또한 승리와 재미를 모두 중요시하는 팀에 소속되는 것을 좋아합니다. 여자아이들은 절대 연약하지 않으며, 남자아이들보다 더 쉽게 다치는 것도 아니라는 점을 우리는 잘 알고 있습니다. 무엇보다도 중요한 것은, 여자아이들도 스포츠에 참여하고 싶어 한다는 점입니다.
그렇다고 항상 거친 팀 경기를 해야 한다거나 훈련마다 점수를 기록해야 한다는 의미는 아닙니다. 그보다는 여자아이들이 주요 기술을 익히면서도 선의의 경쟁에 참여할 수 있도록 하는 방법을 찾아야 한다는 뜻이죠.
가장 좋은 유형은 아이들이 멈춰 있는 시간을 최소한으로 하면서 움직임을 이끌 수 있는 경기입니다. 소통과 협력, 문제 해결 방식, 동작 기술을 배울 수 있는 경기라면 모두 좋습니다. 이러한 개념을 가르쳐 주면서도 재미있고, 쉽고, 여자아이들이 움직일 수 있도록 도와주는 활동을 몇 가지 소개하겠습니다.
우리가 바라는 것은 아이들이 최대한 많이 움직이는 것입니다. 그리고 이건 아이들의 바람이기도 하죠. 그러니 술래잡기처럼 일부 아이들이 참여를 못 하게 되는 게임은 규칙을 살짝 변경할 필요가 있습니다. 예를 들어, 수정된 버전의 술래잡기에서는 술래에게 잡히면 5초간 멈춘 후 좋아하는 운동선수나 팀의 이름을 외쳐야 합니다. 그리고 점프한 후 다시 게임에 참여합니다.
또한 여자아이들이 경쟁에 참여하기 위해서는 적절한 의류가 필요합니다. 스포츠에 적합할 뿐 아니라 여자아이들의 신체에 적합한 복장이 필요하죠. 아이가 불편해 보이거나 갑자기 게임에 참여하지 않고 앉아 있고 싶어 한다면 그것은 스포츠 브라와 같은 개인적인 용품이 필요하다는 신호일 수 있습니다. 아이가 안전하고 편안하게 플레이할 수 있도록 부모나 보호자와 함께 가장 적절한 방법으로 이러한 상황에 대응하세요.
성공을 위한 준비
- 개인 목표 설정하기
아이들이 시간의 흐름에 따라 자신의 발전 상황을 측정할 수 있는 활동을 선택하세요. 기본적으로 스스로와 경쟁할 수 있도록 격려해야 합니다. 횟수, 스피드, 높이, 거리 등과 같이 쉽게 측정할 수 있어서 아이들이 자신의 최고 기록을 달성하면 바로 알 수 있는 활동이 좋습니다. 그리고 실제로 기록을 달성하면 꼭 칭찬해 주세요!
- 곧바로 다시 참여하기
아이들이 끊임없이 움직일 수 있는 활동에 우선순위를 두세요. 즉, 줄을 서야 하거나, 참여할 수 있을 때까지 기다려야 하거나, 게임에서 탈락자가 발생하는 활동은 피하거나 변형하는 것이 좋습니다. 줄을 서는 시간을 최소화하기 위해 스테이션을 설치하고 한 스테이션에서 다른 스테이션으로 이동할 때 운동 기술을 연습하게 할 수도 있습니다. 탈락자가 발생하는 게임에서는 빠진 아이가 게임에 빠르게 다시 참여할 수 있는 방법을 생각해 보세요(예: 얼음 상태인 아이를 다른 아이가 풀어주는 방법).
- 하나의 팀으로 경쟁하기
아이들이 한 팀으로 협력하여 과제를 해결해야 하는 게임을 연습에 적용해 보세요. 예를 들어, 서로 팔이 닿는 거리를 유지한 채로 장애물 코스를 완주하도록 할 수 있습니다. 릴레이 경주도 좋고, 그룹이 공동의 목표를 가지는 어떤 게임이라도 좋습니다.