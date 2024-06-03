퍼포먼스보다는 성장에 집중하기

코칭에서는 이를 '마스터리 접근법'이라고 부르는데, 참여하고 노력할 동기를 부여하고, 운동 기술을 연마하고, 불안을 줄이는 일련의 기술을 의미합니다. 마스터리 접근법을 활용하는 코치는 어린 청년들이 진심을 다해 학습에 참여하고 주인의식을 가질 수 있는 기회를 만들어 줍니다. 마스터리 접근법을 갖춘 코치는 다음과 같은 사항에 집중합니다.

운동선수가 제어할 수 있는 것:

노력하는 것, 새로운 일에 도전하는 것, 어려운 일에도 끈기를 가지고 임하는 것. 이처럼 운동선수가 스스로 제어할 수 있는 영역에 집중하는 코치는 선수가 최종적인 결과에만 집착하는 것이 아니라 퍼포먼스에 꼭 필요한 구성 요소를 발전시킬 수 있도록 도와줍니다. 제어할 수 있는 것에 집중하는 것은 선수가 자신의 길을 그려가며 어떤 유형의 선수가 되고 싶은지 인식하는 데도 도움이 됩니다. 운동선수가 제어할 수 있는 것:

그 누구도 테니스 라켓을 처음으로 쥔 날 바로 세레나 윌리엄스처럼 플레이할 수는 없습니다. 테니스를 처음 시작한 여자아이가 세레나나 팀에서 가장 잘하는 선수와 스스로를 비교한다면 그 아이는 실망할 수밖에 없을 겁니다. 그보다는 작은 순간들을 기념할 수 있도록 도와주세요. 처음으로 네트 너머로 공을 보낸 순간, 긴 랠리를 완성한 순간, 처음으로 오버헤드 서브에 성공한 순간들 말입니다. 그러면 계속해서 배워가고자 하는 동기를 유지할 수 있을 것입니다. 실수를 딛고 일어나기:

여자아이는 남자아이와 달리 실수를 내면화하는 경우가 많습니다. 실수를 개인적인 것으로 받아들이므로 그러한 불편함에서 벗어나기 위해 스포츠를 그만두게 되는 것이죠. 실수를 정신적으로 극복하는 방법을 배우는 것은 여자아이들이 자신감을 키우고 다음 경기에 집중하며 스포츠를 즐기는 데 도움이 됩니다.

여자아이들은 단순한 승패뿐 아니라 자신이 배운 기술이 점점 발전하고 있다는 사실을 알고 싶어 합니다. 우승 트로피를 손에 쥐고 태어나는 사람은 없습니다. 발전에는 시간이 필요합니다. 이는 곧 승리와 득점을 기념하는 것만큼이나 기술을 배우고, 노력하고, 응원하고, 팀워크를 발휘하는 등 일상 속의 작은 승리를 기념하는 것도 중요하다는 것을 의미합니다.