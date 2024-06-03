여자아이들의 스포츠 참여를 격려하고 지속할 수 있는 방법
여아 코칭 가이드
스포츠에 참여할 기회가 주어지면 여자아이들은 신체적, 정신적, 정서적, 사회적으로 더 뛰어난 성과를 보인다고 전문가들은 말합니다. 하지만 오늘날 여자아이가 운동을 중도 포기하는 비율은 남자아이의 두 배에 달합니다. 나이키는 지역사회 파트너 및 전문가와 함께 이러한 추세를 되돌리기 위해 노력하고 있습니다. 그 일환으로 여아 코칭 가이드를 제작하여 멘토에게 참고 자료로 제공하고, 유소년 운동선수들을 지원하며 힘을 실어 주고 있습니다.
여자아이들도 스포츠에 참여하고 싶어 합니다. 몸을 움직이고, 실력을 겨루고, 도전하고, 소속감을 느끼고 싶어 합니다. 여자아이들을 필드 또는 체육관으로 이끌기 위해 스포츠 브라와 머리 끈 등 적절한 용품을 갖고 있는지 확인하고 지속적으로 스포츠에 참여하도록 하는 데에는 다소의 노력이 필요합니다.
전문가들은 여자아이들에게 뛰어놀 기회가 있다면 신체적, 정신적, 정서적, 사회적으로 더 뛰어난 퍼포먼스를 보인다고 말합니다. 그러나 여자아이들이 운동을 중도 포기하는 비율은 남자아이들의 두 배에 달합니다. 특히 도시 지역의 여아들, 유색 인종 여아들의 중도 포기율이 높습니다.
좋은 소식은 우리 모두가 여자아이들이 스포츠를 즐기고 계속 운동하도록 도울 수 있다는 점입니다. 여자아이들이 스포츠와 긍정적이고 의미 있는 관계를 맺기 위해서는 다음과 같은 핵심 요소 몇 가지가 필요합니다.
- 팀의 일원이 되고, 경쟁하고, 친구를 사귀고, 팀원 및 주변 어른들과 소통할 수 있는 기회가 필요합니다.
- 롤모델 또한 중요합니다. 여성 코치나 여성 운동선수를 높이 평가하는 주변 사람들이 좋은 예입니다. 주변에 이러한 사람들이 있는 여자아이들은 학년이 올라가도 운동을 계속할 확률이 높습니다.
- 마지막으로 여자아이들이 계속해서 스포츠에 참여하게 하려면 아이들을 포용하고 칭찬하는 스포츠 문화를 조성해야 합니다. 이는 각 팀에서 만들어 가는 문화에서 시작됩니다.
나이키는 커뮤니티 파트너 및 전문가들과 협력하여 스포츠를 중도 포기하는 추세를 뒤집기 위해 노력하고 있습니다. 여자아이들의 주변 어른들은 지원군이자 지지자가 되어 코트, 트랙, 경기장 등 여자아이들이 땀을 흘리는 모든 곳에서 긍정적인 경험을 제공할 수 있습니다. 나이키는 전문가와의 협업을 통해 모두가 출발 지점으로 삼을 수 있는 가이드를 제작했습니다. 더 많은 팁을 알고 싶다면 이 팁 시트를 확인해 보세요.
성공을 위한 준비 돕기
- 스포츠를 즐길 수 있도록 격려하기
여성 운동선수와 여성 팀을 본보기로 삼아 여자아이들에게 영감을 주세요(물론 남자아이들에게도 영감이 되죠). 그러는 한편 여자아이들이 직접 자신들만의 공간을 만들 수 있게 하세요. 로커룸이 있다면 장식을 하고, 팀 명칭, 배너, 팀의 일원임을 드러내는 표식을 만들 때 여자아이들을 참여시키세요.
- 편견에 대해 생각하기
여자아이들은 남자아이들과는 다른 기대를 마주하고 때론 이게 걸림돌이 될 때가 있습니다. 스스로에게 물어보세요. 여자아이를 남자아이만큼 응원하고 있나요? 여자아이를 연약한 존재로 보고 있지는 않나요? 여자아이의 행동을 판단하는 기준이 다른지도 생각해 보세요. 같은 행동을 해도 남자아이는 '주장'처럼 보인다고 하면서 여자아이는 '거만하다'고 보고 있지는 않나요? 공정한 경기장을 만들기 위해 무엇을 해야 할지 차분히 생각해 보세요. 연습이 끝날 때마다 남자아이들과 다른 것을 여자아이들에게 기대하고 있지는 않은지 스스로에게 물어보세요.
- 가족의 참여 유도하기
운동을 하고 말고를 결정하는 사람이 여자아이 본인이 아닐 때도 있습니다. 부모와 보호자가 여자아이의 스포츠 참여를 적극적으로 지지하는 것이 중요합니다. 부모와 보호자가 연습 때마다 모두를 응원하도록 독려하세요. 가족들도 함께한다면 여자아이들이 운동을 이어갈 가능성은 더 커집니다.