여자아이들의 스포츠 참여를 격려하고 지속할 수 있는 방법

여자아이들도 스포츠에 참여하고 싶어 합니다. 몸을 움직이고, 실력을 겨루고, 도전하고, 소속감을 느끼고 싶어 합니다. 여자아이들을 필드 또는 체육관으로 이끌기 위해 스포츠 브라와 머리 끈 등 적절한 용품을 갖고 있는지 확인하고 지속적으로 스포츠에 참여하도록 하는 데에는 다소의 노력이 필요합니다.

전문가들은 여자아이들에게 뛰어놀 기회가 있다면 신체적, 정신적, 정서적, 사회적으로 더 뛰어난 퍼포먼스를 보인다고 말합니다. 그러나 여자아이들이 운동을 중도 포기하는 비율은 남자아이들의 두 배에 달합니다. 특히 도시 지역의 여아들, 유색 인종 여아들의 중도 포기율이 높습니다.