미국 여성 스포츠 재단의 전문가들은 여자아이들에게 스포츠 활동에서 어떤 점이 좋은지 물었습니다. 가장 많이 나온 대답은 바로 친구를 사귈 수 있고, 팀의 일원이라는 느낌을 받는다는 것이었습니다. 이 조사에는 주목해야 할 또 하나의 중요한 점이 있습니다. 코치가 마음에 드는 여자아이들은 앞으로도 운동을 계속할 생각이라고 답할 가능성이 훨씬 높다는 점입니다. 시간을 들여 아이들 한 명 한 명과 친분을 쌓고, 팀워크 활동을 우선시하며, 여자아이들이 주기적으로 새로운 파트너와 활동하도록 하는 것부터 시작해 보세요.