유대감 형성하기
여아 코칭 가이드
스포츠에 참여할 기회가 주어지면 여자아이들은 신체적, 정신적, 정서적, 사회적으로 더 뛰어난 성과를 보인다고 전문가들은 말합니다. 하지만 오늘날 여자아이가 운동을 중도 포기하는 비율은 남자아이의 두 배에 달합니다. 나이키는 지역사회 파트너 및 전문가와 함께 이러한 추세를 되돌리기 위해 노력하고 있습니다. 그 일환으로 여아 코칭 가이드를 제작하여 멘토에게 참고 자료로 제공하고, 유소년 운동선수들을 지원하며 힘을 실어 주고 있습니다.
스포츠는 여러 면에서 강력한 힘을 발휘합니다. 스포츠를 통해 교훈을 얻고, 자신감을 키우며, 유대감을 형성할 수 있죠. 여자아이들은 스포츠에 참여하여 동료, 코치, 부모, 그리고 다른 여러 사람에게 배우며 평생 운동선수*이자 팀원으로써 발전해 나갑니다.
미국 여성 스포츠 재단의 전문가들은 여자아이들에게 스포츠 활동에서 어떤 점이 좋은지 물었습니다. 가장 많이 나온 대답은 바로 친구를 사귈 수 있고, 팀의 일원이라는 느낌을 받는다는 것이었습니다. 이 조사에는 주목해야 할 또 하나의 중요한 점이 있습니다. 코치가 마음에 드는 여자아이들은 앞으로도 운동을 계속할 생각이라고 답할 가능성이 훨씬 높다는 점입니다. 시간을 들여 아이들 한 명 한 명과 친분을 쌓고, 팀워크 활동을 우선시하며, 여자아이들이 주기적으로 새로운 파트너와 활동하도록 하는 것부터 시작해 보세요.
스포츠 종목과 수준을 통틀어 가장 영향력 있는 코치들은 선수로서가 아닌 인간 대 인간으로서 선수들을 가르칩니다. 여자아이의 인생에서 주요 인물 중 하나가 스포츠와 관련된 사람일 수도 있습니다. 여자아이가 스포츠에 입문해 운동을 계속하도록 도우려면 코치와 선수 사이뿐 아니라 선수들 사이에도 긍정적인 유대감이 쌓이도록 해야 합니다.
성공을 위한 준비 돕기
- 써클업
여럿이 모여 원을 형성하면 한 팀이라는 일체감을 주며, 여자아이들이 주변 사람과 더 쉽게 교감할 수 있습니다. 또한 모두가 원에 모여 있기 때문에 자신을 제외하고 무언가 진행된다는 불안감이 없어 여자아이뿐 아니라 대부분의 아이가 더 안전하다고 느낍니다. 그러니 다음에 팀이 모일 때는 모두 둥글게 서거나 앉게 하세요.
- 선수들과 친해지기
선수들을 알아가는 시간을 가져 보세요. 질문을 던져 개개인에 대해 자세히 알아보고, 아이가 전에 알려 주었던 일이 어떻게 되었는지 나중에 다시 물어보세요.
선수들과 스포츠를 뛰어넘는 유대감을 형성하는 것이야말로 신뢰를 쌓고 긍정적인 관계를 맺는 비결입니다.
- 이름 기억하기
시즌 초반에는 연습 전 또는 워밍업 시간을 활용하여 선수들의 이름을 외워보세요. 여자아이들이 어떤 호칭으로 불리기를 원하는지 알아내서 원하는 이름과 대명사를 사용하시기 바랍니다. 연습 때마다 모든 선수를 이름으로 부르는 습관을 들이는 것이 좋습니다.