좋아하는 운동화와 다양한 피트니스 운동화를 보관하려고 할 때, 옷장 공간이 협소하다면 운동화 수납은 어려울 수 있습니다. 현관문 옆에 운동화를 아무렇게나 방치하고 싶은 마음이 들 수도 있지만 바람직한 방법은 아닙니다.

“다양한 운동화를 올바르게 보관하면 미관적으로 돋보일 수도 있습니다. 효율적인 운동화 수납은 원하는 운동화를 필요할 때 쉽게 찾을 수 있고 운동화의 수명을 보존하는 데 도움이 됩니다.”라고 전문 정리 전문가이자 홈 정리 비즈니스 시애틀 스파클의 설립자인 진 프로민스키는 말합니다.

선반을 추가로 설치해야 하는 복잡한 운동화 보관 아이디어부터 열고 닫기 쉬운 드롭 도어의 투명한 전면 신발장처럼 더욱 간단한 운동화 보관 아이디어까지, 다양한 운동화 보관 방법에 대해 소개합니다. 협소한 공간을 위한 운동화 보관 아이디어와 더러운 운동화를 가려 인테리어 요소를 더하는 방법도 확인해 보세요.