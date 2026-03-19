전문가가 제안하는 20가지 운동화 보관법
제품 관리
전문가가 제안하는 운동화를 효율적으로 보관하는 20가지 방법을 확인해 보세요.
좋아하는 운동화와 다양한 피트니스 운동화를 보관하려고 할 때, 옷장 공간이 협소하다면 운동화 수납은 어려울 수 있습니다. 현관문 옆에 운동화를 아무렇게나 방치하고 싶은 마음이 들 수도 있지만 바람직한 방법은 아닙니다.
“다양한 운동화를 올바르게 보관하면 미관적으로 돋보일 수도 있습니다. 효율적인 운동화 수납은 원하는 운동화를 필요할 때 쉽게 찾을 수 있고 운동화의 수명을 보존하는 데 도움이 됩니다.”라고 전문 정리 전문가이자 홈 정리 비즈니스 시애틀 스파클의 설립자인 진 프로민스키는 말합니다.
선반을 추가로 설치해야 하는 복잡한 운동화 보관 아이디어부터 열고 닫기 쉬운 드롭 도어의 투명한 전면 신발장처럼 더욱 간단한 운동화 보관 아이디어까지, 다양한 운동화 보관 방법에 대해 소개합니다. 협소한 공간을 위한 운동화 보관 아이디어와 더러운 운동화를 가려 인테리어 요소를 더하는 방법도 확인해 보세요.
운동화 보관 공간 정리하기
운동화 정리를 시작하기 전에 운동화, 정장 운동화, 계절용 운동화를 종류별로 분류해 보세요. 이 단계에서 신지 않은 운동화나 밑창이 닳았거나 더 이상 맞지 않는 운동화를 정리할 수 있기 때문에 특히 중요합니다.
보관하고 싶은 운동화를 파악한 후에는 언제, 어떻게 신을지 고려해 보세요. 자주 신는 운동화와 특별한 날, 특정한 날씨에만 신는 운동화로 구분해 보세요.
운동화 종류가 많다면 옷장 전체를 운동화 보관 전용 옷장으로 사용해야 할 수도 있다고 프로민스키는 말합니다. 하지만 자주 신는 운동화는 현관 근처의 선반이나 운동화 매트 위에 놓는 것이 가장 좋습니다.
"가장 중요한 것은 운동화를 관리하기 쉽고 제자리에 놓을 수 있도록 최대한 단순한 루틴을 지속하는 것입니다."라고 그녀는 덧붙였습니다.
전문가가 제안하는 20가지 운동화 보관 방법을 보관 장소와 방법에 따라 확인해 보세요.
운동화 보관을 위한 7가지 아이디어
1. 앞면이 투명한 신발장에 보관해 보세요.
“운동화를 슈박스에 넣어 선반이나 바닥에 쌓아두는 것이 쉬울 수도 있지만, 최적의 운동화 보관 방법은 아닙니다. 슈박스에 넣어 쌓아두면 운동화의 모양이 유지되지 않아서 망가질 수도 있고, 어떤 운동화를 보관했는지 알 수 없기 때문에 필요한 운동화를 찾기가 어려워집니다.”라고 프로민스키는 말합니다.
투명한 아크릴 슈박스를 사용해 보세요. 내구성이 뛰어날 뿐만 아니라 박스 안에 보관한 운동화를 한눈에 파악하기 쉽습니다.
2. 옷장 선반을 만들어 보세요.
옷장에 플로팅 선반을 추가해 보세요. 즉시 설치할 수 있는 선반을 구입하거나 건축 자재 매장에서 브래캣과 나무판자를 구입하면 됩니다. 매장 직원에게 크기에 맞게 잘라달라고 도움을 요청하는 것도 좋은 방법입니다.
이 방법은 기존 옷장 공간이 부족한 경우에 효과적입니다.
3. 철제 신발장을 설치해 보세요.
간단한 방법을 통해 철제 신발장을 설치해 보세요. 철제 신발장을 옷장 문 안쪽에 놓아 간편하게 사용할 수 있습니다.
4. 플라스틱 운동화 보관함을 준비해 보세요.
운동화의 옆면이 보이는 플라스틱 운동화 상자를 쌓아 옷장을 스니커즈 부티크처럼 꾸며 보세요. 일부 상자는 자외선 차단 기능이 있는 플라스틱으로 제작되어 운동화가 변색되지 않도록 도와줍니다.
5. 대형 보관함을 사용해 보세요.
대형 플라스틱 운동화 보관함에 계절용 운동화나 특별한 용도의 운동화를 보관할 때 사용해 보세요. 운동화 보관함이 불투명하다면 상자 속의 운동화 목록을 적어두거나 사진으로 표시하는 것이 좋습니다.
6. 책장을 추가해 보세요.
옷장 안에 책장을 놓을 공간을 활용해 운동화를 멋지게 진열해 보세요. 새 운동화 선반에 재미있는 색상으로 포인트를 더할 수 있습니다.
프로민스키는 개방형 선반은 운동화가 외부 환경과 먼지에 노출되므로 마모를 방지하기 위해 깨끗하게 유지되어야 한다고 언급했습니다.
7. 벽걸이형 신발장을 설치해 보세요.
모듈형 선반이 있는 벽걸이형 신발장은 운동화 보관을 위한 최고의 방법입니다. 선반의 높이와 깊이를 조절하여 운동화 종류와 필요에 맞는 맞춤형 구성을 설정할 수 있습니다.
크기가 작은 공간에서 운동화를 보관하기 위한 5가지 아이디어
8. 알맞은 신발장을 선택해 보세요.
좁은 공간에 운동화를 보관하기 위해 다양한 크기와 디자인 옵션을 통해 알맞은 신발장을 선택해 보세요. 구매하기 전에 미리 치수를 측정하는 것이 좋습니다.
9. 신발주머니를 활용해 보세요.
이 방법은 벽장 수납에 가장 적합합니다. 운동화가 잘 보이는 투명한 PEVA 소재의 신발주머니를 선택해 보세요. 신발주머니는 운동화에 묻은 먼지를 제거하는 데에도 효과적입니다. 정기적인 청소를 통해 효율적으로 관리해 보세요.
10. 신발 캐비닛으로 공간을 꾸며 보세요.
신발 캐비닛은 운동화를 보관하고 작은 공간에 개성을 더하고 싶을 때 활용하기 좋습니다. 운동화를 수납하는 동시에 캐비닛 상단을 콘솔로 사용하거나 상단에 좁은 다용도 트레이를 배치해 공간을 활용해 보세요.
11. 벤치를 활용해 보세요.
작은 벤치를 활용하면 앉아서 운동화를 신기에도 편하고 의자 밑에 운동화를 두어 보관하기에도 유용합니다.
12. 라탄 바구니를 활용해 보세요.
운동화를 안 보이게 하고 싶다면, 라탄 바구니를 활용해 벤치 밑에 보관하거나 수납장에 넣어보세요.
간격이 좁은 공간에서 운동화를 보관하는 5가지 아이디어
13. 수직형 신발장을 사용해 보세요.
일반적인 신발장을 설치하기 힘들다면 위로 쌓을 수 있는 신발장을 선택해 보세요. 수직형 신발장은 협소한 공간에 유용하다고 프로민스키는 덧붙입니다.
14. 운동화 선반으로 전시해 보세요.
가장 아끼는 운동화를 벽면에 전시해 좁은 공간을 최대한으로 활용해 보세요. 벽면 공간을 활용해 투명 선반에 원하는 운동화를 배치할 수 있습니다.
15. 작은 벽걸이 선반을 배치해 보세요.
작은 벽걸이 선반 여러 개를 수직으로 배열하여 DIY 옷장을 만들어 보세요. 공간의 크기에 따라 1열부터 3열까지 다양하게 구성할 수 있습니다.
16. 수납 선반을 활용해 보세요.
공간이 충분하다면 수납 선반을 배치해 보세요. 수납 선반은 운동화를 깔끔하게 정리하며 공간을 크게 차지하지 않고도 쉽게 사용하기 좋습니다.
17. 신발 스태커를 활용해 보세요.
선반을 모두 제거하고 운동화를 겹쳐서 쌓을 수 있는 신발 스태커를 사용하면 운동화를 깔끔하게 일렬로 정리할 수 있습니다. 높이 조절이 가능한 제품을 선택해 운동화 종류에 따라 높낮이를 조절해서 사용해 보세요.
차고에 운동화를 보관하는 3가지 아이디어
18. 고무 트레이를 이용해 보세요.
차고는 습도 조절이 어렵기 때문에 가장 소중한 운동화를 보관하기에는 적합하지 않을 수 있습니다. 대신 고무 트레이를 사용하면 진흙투성이의 트레일 러닝화나 하이킹 부츠와 같은 지저분한 부츠를 보관하는데 적합합니다.
19. 철제 바구니를 이용해 보세요.
철제 바구니는 여러 개의 운동화를 한꺼번에 정리할 때 유용합니다. 특히 아이들이 있는 가정에서 더욱 유용합니다.
20. 맞춤형 정리 방법
차고에는 일반적으로 충분한 벽면 공간이 있어 이를 활용하기에 좋습니다. 운동용 장비와 운동화를 모두 보관할 수 있는 다용도 공간으로 활용해 보세요. 먼지가 쌓이지 않도록 문을 함께 설치하는 것이 좋습니다.
글: 옐레나 모로즈 알퍼트