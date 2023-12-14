이사 또는 여행을 위한 신발 정리 방법

지저분한 신발을 그대로 상자에 넣으면 이동하는 동안 신발에서 나온 먼지가 다른 신발에 묻어 오염될 수 있습니다. 따라서 짐을 싸기 전, 신발을 깨끗한 상태로 먼저 만들어 두는 것을 추천합니다.

축축한 상태로 보관하면 곰팡이가 생길 수 있으니 신발이 완전히 건조되었는지도 꼭 확인해야 합니다.

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