이사 또는 여행을 위한 신발 정리 방법
제품 관리
이삿짐 상자 또는 여행 가방에 신발을 넣을 때 참고할 만한 공간 활용 팁과 흠집을 방지하는 방법을 소개합니다.
이사나 여행을 갈 때 효율적인 신발 정리 방법을 알고 있다면 보다 수월하게 짐을 쌀 수 있을 겁니다.
특히 장화처럼 부피가 큰 신발은 조금만 주의를 기울인다면 신발이 다른 물건에 손상을 입히는 것을 막을 수 있죠.
이사를 위한 신발 정리법
1.신발장 정리하기
2.용도 별로 정리하기
샌들, 구두, 러닝화, 골프화, 부츠, 슬리퍼 등 용도에 따라 신발을 분류해 두면 한결 수월하게 짐을 풀 수 있습니다.
계절 별로 신발을 분류할 수도 있습니다. 만약 따뜻한 지역으로 이사를 간다면 겨울용 신발은 모두 같은 상자에 담아 짐을 풀지 않고 효율적으로 보관할 수 있죠.
3.지저분한 신발 세탁하기
지저분한 신발을 그대로 상자에 넣으면 이동하는 동안 신발에서 나온 먼지가 다른 신발에 묻어 오염될 수 있습니다. 따라서 짐을 싸기 전, 신발을 깨끗한 상태로 먼저 만들어 두는 것을 추천합니다.
축축한 상태로 보관하면 곰팡이가 생길 수 있으니 신발이 완전히 건조되었는지도 꼭 확인해야 합니다.
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4.한 켤레씩 짝지어 정리하기
이사 중 신발이 분실되는 상황을 막기 위해 신발을 한 켤레씩 짝지어서 정리하는 것이 좋습니다. 양쪽 신발 끈을 서로 묶어두거나, 작은 봉투에 신발을 한 켤레씩 담아 보세요.
각별히 아끼는 신발이라면 구매할 때 담겨있던 슈박스나 작은 상자에 담아 보세요. 상자에 양말이나 포장지를 채워 넣으면 신발이 손상되는 것을 막을 수 있고, 모양을 유지하는 데 도움을 줍니다.
신발이 구겨지는 것을 방지하려면 신발 사이에 포장지나 포장용 에어캡을 겹쳐 보세요. 상자를 필요한 개수만큼 준비했다면, 미리 분류했던 용도 별로 신발을 담아 보세요.
5.상자에 라벨 표시하기
포장이 완료되면 어디에 어떤 신발이 있는지 알 수 있도록 라벨을 표시해 보세요. 짐을 풀 때 한결 수월해질 겁니다.
여행을 위한 신발 정리법
1.여행 가방 고르기
여행 기간과 목적을 고려해 가방의 종류와 필요한 신발의 개수를 먼저 파악해 보세요.
2.신발 상태 확인하기
이사할 때와 마찬가지로 신발을 정리하기 전에 청결 상태를 확인하여 다른 신발이나 옷을 더럽히지 않도록 주의하세요. 특히 운동화는 다른 의류에 냄새가 배지 않도록 미리 냄새를 제거해두면 좋습니다.
신발 세탁 후 완전히 건조된 것을 확인한 다음, 신발 속에 양말을 채워 넣어 보세요. 공간을 절약함과 동시에 신발의 모양도 유지할 수 있습니다. 작은 봉투에 신발을 담아 깨끗한 옷에 닿지 않도록 하는 것도 좋습니다.
3.신발 포장하기
신발 속에 양말을 채워 넣고 봉투로 감싼 후 한쪽 신발의 앞코가 다른 쪽 신발의 뒤꿈치로 가도록 방향을 맞추세요. 두 신발의 밑창을 서로 맞닿게 하여 여행 가방에 가지런히 넣습니다. 주변 옷이 더러워지지 않았는지 확인하고, 신발 주변 공간에 옷을 넣어 가방 안의 공간을 최대한 활용해 보세요.
글: 실비아 멘도사