건강하게 먹는 기본적인 5가지 방법

먹는 방법에 대해 생각할 때, 우리는 음식을 좋은 음식과 나쁜 음식으로, 단순히 이분법적으로 나눠서 생각하게 됩니다. 이러한 극단적인 사고방식 때문에, 나쁜 음식을 조금이라도 먹는 날에는 당신은 크게 실망하게 됩니다. 이렇게 완벽함을 추구하기 보다 과정 자체를 즐기십시오. “(렌틸콩처럼 몸에 좋은 것들을) 자주 먹기”부터 “(아이스크림처럼 몸에 안 좋은 것들을) 덜먹기”까지 다양한 방법으로 음식을 하나하나 떠올리며 부담 없이 실천해 보십시오.