건강한 습관을 회복하는 방법

무언가를 바꾸려고 할 때 종종 머릿속에서 두 가지 중 하나의 목소리가 들립니다. 하나는 ‘훈련소 교관’의 목소리입니다. 전쟁 영화에서 거칠고 무뚝뚝한 남성이 신병들에게 고함을 치는 목소리라고 위그널은 말합니다. 두 번째는 ‘빈정거리는’ 목소리입니다. 이것은 몸을 가꾸거나 건강하게 먹지 않으면 형편없고 무가치한 인간이 된다고 말하는 목소리입니다.

이처럼 냉혹하거나 비판적인 어조는 스스로를 자극하여 정신을 차리게 한다고 생각할 수도 있지만, 사실은 둘 다 부정적인 효과로 이어집니다. 위그널은 “자신에게 너무 가혹하면 과도하게 부정적인 감정이 생겨 자신과 목표 사이에서 갈등만 커질 뿐입니다. 이런 부담을 없애면 원하는 것을 향해 나아갈 수 있는 엄청난 에너지가 생길 수 있습니다.”라고 말합니다.

자신에 대한 태도를 파악하려면 달성하고자 하는 건강 목표를 큰 소리로 말해보세요. 그리고 이 목소리가 머릿속에서 어떻게 즉각적으로 반응하는지 들어보세요. ‘그래. 넌 할 수 있어’인가요? 아니면 교관처럼 고함치면서 명령하거나 빈정거리는 말투로 자신에 대해 부정적으로 느끼게 하나요?

후자 중 하나로 답한다면 자신에 대해 친절하거나, 자신을 격려하거나, 적어도 중립적인 태도로 바꿔야 합니다. ‘해야 해’, ‘할 필요가 있어’와 같은 표현을 ‘할 수 있어’, ‘하고 싶어’, ‘해야지’와 같은 더욱 긍정적인 단어로 바꾸면 됩니다. 그런 다음 어떻게 되는지 보라고 위그널은 말합니다. “더 잘하지는 않더라도 그럭저럭 해내면 뇌에서는 자신을 비하하는 것이 아무런 도움도 안 된다고 기억하게 돼버려요.”