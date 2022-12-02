나쁜 습관을 끊는 방법

탄산음료를 끊거나, 휴대폰 화면을 보는 시간을 줄이거나, TV를 보다 잠드는 습관을 그만두기 위해 얼마나 많은 시도를 했었나요? 매번 실패할 때마다 얼마나 많은 자책을 했던가요?

만약 여러분이 ‘셀 수 없이’와 ‘매우 심하게’라고 답했다면 이제는 나쁜 습관과의 전쟁에 대한 완전히 새로운 접근법을 시도할 차례입니다.

“강제로 자신의 나쁜 행동을 바꾸는 건 불가능하다”라고 서던 캘리포니아 대학교 심리학 및 경영학 학장 겸 교수이자 습관을 형성하고 바꾸는 방법에 대해 연구해 온 웬디 우드(Wendy Wood) 박사는 이야기합니다. 그녀는 이에 대해 ‘습관: 내 안의 충동을 이겨내는 습관 설계의 법칙’이라는 책에서 자세하게 저술한 바 있습니다. 우리의 자제력과 의지력은 필연적으로 고갈되어 사라지게 되어 있습니다. 우드는 부정적인 패턴을 깨기 위해 그 근원을 찾고 두뇌에 변화를 줘야 한다고 말합니다.

담배를 연달아서 피우는 흡연 습관이나 규칙적으로 헬스장에 가는 운동 습관은 뇌에서 똑같이 작용한다고 브라운 대학교 마음챙김센터(Mindfulness Center)의 연구 및 혁신 디렉터이자 ‘크레이빙 마인드’의 저자, 저드슨 브루어(Judson Brewer) 의학 박사는 설명합니다. “무언가가 마음의 기폭제로 작용해 특정한 방식으로 행동하도록 하고, 그 행동이 뇌에서 보상 신호를 보냅니다.”라고 브루어는 이야기합니다. 예를 들어, 오후 회의나 수업에 참여하게 되는 ‘행동 유발 요인’이 탄산음료를 마시는 ‘행동’으로 이어지고, 당분 수치가 급격히 상승하게 되는 ‘보상’을 낳게 되죠. 이러한 현상은 실제로 생각지도 못하는 사이에 일어나곤 합니다.