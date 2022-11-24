회복이 면역 체계에 미치는 영향

간단한 생물학 지식을 설명하자면 사람의 면역 체계는 복잡한 세포망과 단백질로 구성되어 유해한 바이러스나 박테리아로부터 신체를 일차적으로 보호합니다. 따라서 면역력을 키우기 위해서는 회복처럼 면역망에 직접 영향을 미치는 관련 분야에 집중해야 합니다.

“체력이 고갈될 정도로 강도가 높은 운동을 약 한 시간 정도 한 차례 진행할 경우, 몇 시간 가량 백혈구의 기능 및 개체수가 감소하게 됩니다.”라고 샌프란시스코 주립대학 운동학 부교수 지미 베글리(Jimmy Bagley) 박사는 설명합니다. 운동을 한 후에 식당에서 식사를 하거나 친구의 스무디를 한 모금 마시는 등의 일이 없다면 큰 문제가 아닐 수도 있겠죠. 그러나 강도 높은 운동을 지나치게 자주 수행할 경우 누적 효과가 나타날 수 있습니다.

“고강도의 운동을 적절한 휴식일 없이 지나치게 많이 하는 사람의 경우, 만성 염증 수준이 높은 경향이 있습니다.”라고 조지아 서던 대학교 운동학 조교수 그레고리 그로시키(Gregory Grosicki) 박사는 말합니다. “세션을 무리하며 거듭할수록 염증이 계속 몸 안에 쌓이게 됩니다.”