운동 강도를 높이는 올바른 방법

격리, 부상, 힘든 일, 큰 변화. 여러분의 운동 루틴이 사라지는 이유는 셀 수 없을 정도로 많습니다. “어떨 때는 의지가 매우 강한 운동 마니아조차 포기하게 되기도 합니다.”라고 나이키 마스터 트레이너인 코트니 페론(Courtney Fearon)은 말합니다.

“운동을 조금만 하거나 쉬는 시간이 길어질수록 신경, 근육, 골격, 심혈관, 호흡기 및 호르몬과 같은 생리적 적응력이 떨어져 회복하는 것이 더 어려워집니다. 단 1주일만 운동을 안 해도 우울감에 빠질 수 있습니다. 이런 상황에 정기적으로 놓여 본 사람들이 말하는 ‘차이’는 에너지, 결심 또는 활동성이 약해지고, 달리기 한 번이든 데일리 운동 루틴이든 어떤 운동을 다시 하려면 이전보다 좀 더 많은 노력이 든다는 뜻입니다.”라고 뉴욕 공과대학의 운동과학 코디네이터이자 근력 및 훈련 공인 전문가인 알렉스 로스테인(Alex Rothstein)은 말합니다.

리버풀 대학의 연구에 따르면 2주만 움직이지 않아도 근육 손실, 호흡 기능 저하, 체지방 증가, 신체 에너지원인 미토콘드리아 기능 저하, 건강 이상 위험성 증가 등을 일으킨다고 합니다.

또한 로스테인에 의하면 3주 동안 누워있었을 경우 운동의 중단 여부와 상관없이 이전의 체력으로 돌아가기 위해서는 짧은 빌드업 기간이 필요하다고 말합니다. 정강이 통증이나 햄스트링 긴장과 같은 부상의 위험이 더 커지기 때문이죠. 6주 이상 운동을 하지 않았다면 ‘훈련 해제된(detrained)’것으로 간주해야 합니다. 그렇다고 모든 체력을 잃고 원점으로 돌아갔다는 의미는 아닙니다만, 안전하고 효과적으로 이전 운동 강도로 돌아가려면 천천히, 주의를 기울여 운동해야 합니다.