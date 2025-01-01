Abbigliamento da running per maratona: capi progettati per resistere
Per i primi allenamenti o la prossima gara: l'abbigliamento per maratona Nike ti aiuta a dare il massimo. Utilizziamo materiali leggeri che non ti appesantiscono, con fibre flessibili studiate per muoverti liberamente dal primo all'ultimo chilometro. La tecnologia Nike Dri-FIT elimina il sudore dalla pelle, favorendone una rapida evaporazione, per darti un'incredibile freschezza. Se cerchi un tocco extra di comfort, dai un'occhiata all'abbigliamento per maratona con l'innovativo tessuto traspirante Nike Dri-FIT ADV. L'abbiamo creato grazie ai dati ottenuti da veri runner, proprio come te, aggiungendo caratteristiche tecniche avanzate. Ci sono anche i fori di ventilazione nelle aree dove il calore tende ad accumularsi, così tu puoi concentrarti su ciò che conta davvero: raggiungere i tuoi obiettivi.
Ti stai preparando per una competizione importante? Punta su un outfit da maratona con tante tasche per tenere a portata di mano tutto l'essenziale. Quelle con zip sono perfette per riporre smartphone e chiavi, mentre nel taschino interno puoi mettere i gel per darti la carica. I pantaloni da running con elastico in vita, che puoi regolare con la coulisse, garantiscono un fit comodo fino al traguardo finale. Le cuciture piatte prevengono le irritazioni, soprattutto in caso di uso prolungato. In più, gli spacchetti lasciano circolare l'aria quando fa caldo. Non può mancare l'iconico Swoosh, che aggiunge una nota esclusiva all'abbigliamento per maratona Nike.
La sostenibilità è sempre di tendenza. Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Se vuoi unirti alla nostra missione, scegli l'outfit per maratona Nike contrassegnato dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.