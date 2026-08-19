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Bra blu

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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Seamless
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
42,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Bra non imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Bra non imbottito a sostegno leggero – Donna
37,99 €
Nike Universa
Nike Universa Bra in mesh a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Bra in mesh a sostegno medio – Donna
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Canotta con bra a sostegno leggero – Donna
Nike Zenvy
Canotta con bra a sostegno leggero – Donna
59,99 €
Nike Pro
Nike Pro Bra non imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Bra non imbottito a sostegno leggero – Donna
34,99 €
Nike Universa
Nike Universa Canotta con bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Canotta con bra imbottito a sostegno medio – Donna
64,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Swoosh
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
44,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Bra imbottito regolabile – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport Essentials
Bra imbottito regolabile – Donna
39,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Bra imbottito regolabile – Donna
Materiali riciclati
Nike Indy High Support
Bra imbottito regolabile – Donna
54,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bra a fascia convertibile – Donna
NikeSKIMS Satin Shine
Bra a fascia convertibile – Donna
64,99 €
Nike Universa
Nike Universa Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
64,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bra a sostegno leggero con fodera leggera – Donna
Nike Zenvy
Bra a sostegno leggero con fodera leggera – Donna
59,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Bra imbottito regolabile – Donna
Materiali riciclati
Nike Indy Light Support
Bra imbottito regolabile – Donna
37,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bra con scollo arrotondato aperto – Donna
NikeSKIMS Satin Shine
Bra con scollo arrotondato aperto – Donna
69,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bra con scollo profondo – Donna
NikeSKIMS Satin Shine
Bra con scollo profondo – Donna
64,99 €
Nike Rival
Nike Rival Bra imbottito a sostegno ultra elevato – Donna
Materiali riciclati
Nike Rival
Bra imbottito a sostegno ultra elevato – Donna
30% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bra a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Bra a sostegno medio – Donna
30% di sconto

Bra blu: comfort senza compromessi

Allenati senza rinunciare al controllo con i bra blu Nike. Che tu abbia bisogno di comfort e di un sostegno leggero o del massimo supporto per gli sport ad alto impatto, troverai il modello più adatto alle tue esigenze. Potrai scegliere articoli dalle linee affusolate e in tonalità vivaci, corredati dall'inconfondibile Swoosh Nike.


Noi di Nike crediamo che sostegno e versatilità debbano andare di pari passo. Ecco perché proponiamo bra blu navy con spalline convertibili: sono la soluzione ideale per un fit personalizzato. I tessuti elasticizzati avvolgono il corpo regalandoti un'incredibile leggerezza e, in più, sono perfetti per mettere e togliere i bra in modo semplice e prepararti agli allenamenti senza il minimo stress. Inoltre, le fasce inferiori offrono stabilità durante i movimenti, così non devi preoccuparti che il bra si arrotoli o stringa.


Ti aspettano allenamenti intensi? I nostri bra blu e azzurri realizzati con tecnologia Nike Dri-FIT ti aiutano a restare asciutta e fresca durante l'intera sessione. Sono dotati di un tessuto innovativo, che allontana il sudore dalla pelle facendolo evaporare in fretta. Trovi modelli con uno strato interno in mesh incredibilmente morbido, pensato per favorire la circolazione dell'aria intorno al corpo, oltre a modelli leggeri e traspiranti, perfetti per avere il giusto sostegno e una comodità eccellente. Qualsiasi prodotto tu scelga, puoi aspettarti materiali ad alte prestazioni in grado di flettersi con te e tornare alla forma iniziale: una caratteristica indispensabile per allenarti ogni volta nel massimo comfort.


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per dare il tuo contributo, scegli i bra blu con l'etichetta Materiali sostenibili. Indica che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.