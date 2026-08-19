Scarpe da calcio Ronaldo: più potere alle tue performance
Scendi in campo al tuo massimo indossando le scarpe CR7 della collezione Nike. Ispirate a uno dei calciatori più iconici al mondo, sono la perfetta sintesi tra grandi prestazioni e comfort. Scopri i modelli con gli inconfondibili tacchetti tri-star, pensati per fornire una trazione multidirezionale e grande libertà di movimento, mentre i tacchetti decentrati sulla punta ti offrono la massima aderenza e partenze esplosive.
In una partita, ogni minuto conta. Metti la comodità al primo posto, grazie alle scarpe da calcio di Cristiano Ronaldo. Il materiale con tecnologia Nike Flyknit sostiene la caviglia in un soffice tessuto elasticizzato, offrendoti una calzata sicura per tutti i novanta minuti. In più, la morbida tomaia avvolge il piede, assicurando un comfort totale. Le versioni minimaliste in maglia sono progettate per essere ultraleggere, così nulla potrà impedirti di segnare il prossimo gol. Per un controllo di palla ideale, indossa le scarpe Ronaldo con la tecnologia Vaporposite+, realizzate in mesh aderente a griglia con una fodera pregiata.
Sappiamo che la stabilità si costruisce dal basso. Ecco perché le scarpe CR7 sono dotate di Speed Cage, realizzata in un materiale sottile e resistente che stabilizza il piede sulla suola senza appesantire. E per una sensazione ancora più elastica, prova le scarpe da calcio Ronaldo con l'iconica unità Air Zoom nel tallone. Sono pensate per offrire un ulteriore livello di elasticità e sostenere movimenti veloci e scattanti.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Vuoi unirti a noi? Cerca le scarpe CR7 contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili, realizzate con materiali riciclati per almeno il 20%. Utilizziamo poliestere di qualità, ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. In più, dal 2008 produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.