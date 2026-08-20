Kit e maglie del Corinthians 2026/27: tutta la potenza di cui hai bisogno
Aggiungi un po' di Brasile alla tua collezione di abbigliamento sportivo con la nuova maglia del Corinthians. Non importa se fai il tifo davanti allo schermo o se giochi anche tu, la nostra gamma è ideata per sostenere ogni tua mossa. Realizziamo le divise Nike di S.C. Corinthians Paulista con la stessa tecnologia esclusiva studiata per i professionisti, perché crediamo che tutti meritino di vivere un'esperienza sportiva di qualità. Esplora la selezione di maglie leggere, pantaloncini comodi e felpe isolanti all'altezza di ogni sfida.
Tessuto innovativo per un comfort totale
Massima freschezza e performance da record? Si può fare. Le maglie del Corinthians sono dotate della tecnologia Nike Aero-FIT, che canalizza il flusso d'aria intorno alla pelle per far evaporare il sudore in pochi istanti. Questa tecnologia è progettata per non far aderire il tessuto al corpo, mentre il materiale leggero ed elastico ti permette di girarti e placcare senza ostacolarti. Abbiamo ideato questo tessuto per durare nel tempo: non c'è limite all'intensità con cui puoi giocare.
Capi costruiti per vincere
Niente dovrebbe impedirti di giocare al massimo. Per questo abbiamo progettato le nuove divise del Corinthians con tessuto liscio e cuciture piatte che prevengono le irritazioni. Gli inserti traforati accentuano la traspirabilità durante i match più intensi, mentre i fit ampi assecondano i movimenti. L'elastico in vita offre un comfort prolungato e può essere regolato a piacere tramite la coulisse. Per tenere tutti i tuoi oggetti personali a portata di mano, scegli i capi dotati di tasche con zip.
Dettagli autentici
Tutte le maglie Nike del Corinthians sono marchiate con l'iconico Swoosh, il nostro sigillo di qualità. Troverai anche lo stemma del club cucito sul petto e sui polsini, proprio come quello dei calciatori professionisti. E non possono mancare le diverse versioni, di casa o di trasferta, per seguire la squadra ovunque giochi. Puoi inoltre esplorare un'ampia varietà di taglie, adatte a ogni età, così tutta la famiglia potrà fare il tifo insieme. Hai notato la targhetta metallica numerata sull'orlo? La applichiamo alle magliette del Corinthians per un tocco di autenticità extra.
Il meteo non potrà fermarti
Ti stai preparando per giocare durante la bella stagione? Indossa una maglietta a maniche corte e gli shorts del Corinthians per una sensazione di grande freschezza, persino durante i match più impegnativi. Quando le temperature scendono, prediligi i modelli a maniche lunghe e le felpe foderate in fleece. Le giacche con zip sono facili da infilare e togliere, offrendo la massima versatilità. Nuvole nere all'orizzonte? Niente paura: i modelli con rivestimento idrorepellente terranno lontana la pioggia.
Materiali ad alte prestazioni
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Ecco perché selezioniamo materiali riciclati per realizzare i capi delle divise e le maglie del Corinthians, tra cui un filato resistente ottenuto da vecchie bottiglie di plastica, reti da pesca e moquette. Se vuoi unirti a noi, scegli i modelli con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50% e scarpe con materiali riciclati per almeno il 20% del loro peso.