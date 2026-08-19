COLE PALMER

COLE PALMER

Cole Palmer

(38)
Nazionale inglese 2026 Match – Away
Nazionale inglese 2026 Match – Away Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
Personalizza
Materiali riciclati
Nazionale inglese 2026 Match – Away
Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
159,99 €
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Personalizza
Best seller
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
84,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Scarpa
Best seller
Nike P-6000
Scarpa
119,99 €
Nike Academy
Nike Academy Shorts da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Academy
Shorts da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
28% di sconto
"INCUTO TIMORE CON IL MIO GIOCO IMPREVEDIBILE E TECNICHE SEMPRE DIVERSE."
"INCUTO TIMORE CON IL MIO GIOCO IMPREVEDIBILE E TECNICHE SEMPRE DIVERSE."
– Cole Palmer
Nike Therma-FIT Academy
Nike Therma-FIT Academy Pantaloni da calcio – Ragazzi
Materiali riciclati
Nike Therma-FIT Academy
Pantaloni da calcio – Ragazzi
30% di sconto
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Donna
Personalizza
Materiali riciclati
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Donna
109,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Uomo
Personalizza
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Uomo
109,99 €
Nazionale inglese 2026 Match – Away
Nazionale inglese 2026 Match – Away Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Ragazzo/a
Personalizza
Materiali riciclati
Nazionale inglese 2026 Match – Away
Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Ragazzo/a
139,99 €
Nike Academy
Nike Academy Track pants da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Academy
Track pants da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
37,99 €
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Scarpa – Uomo
Air Jordan 1 Low
Scarpa – Uomo
129,99 €
Nike Academy
Nike Academy Tuta da calcio in tessuto Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Academy
Tuta da calcio in tessuto Nike Dri-FIT – Donna
79,99 €
Nike Academy
Nike Academy Maglia da calcio Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Academy
Maglia da calcio Dri-FIT – Donna
24,99 €
Inghilterra 2026 Stadium – Home
Inghilterra 2026 Stadium – Home Divisa replica in 3 pezzi Nike Football – Bambino/a
Materiali riciclati
Inghilterra 2026 Stadium – Home
Divisa replica in 3 pezzi Nike Football – Bambino/a
74,99 €
Inghilterra 2026 Stadium – Home
Inghilterra 2026 Stadium – Home Shorts da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Inghilterra 2026 Stadium – Home
Shorts da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
54,99 €
Nike Strike
Nike Strike Pantaloni da calcio Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Strike
Pantaloni da calcio Dri-FIT – Uomo
59,99 €
Inghilterra 2026 Stadium – Goalkeeper
Inghilterra 2026 Stadium – Goalkeeper Maglia da calcio replica a manica corta Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Articolo esaurito
Inghilterra 2026 Stadium – Goalkeeper
Maglia da calcio replica a manica corta Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
84,99 €
Nike Academy
Nike Academy Pantaloni da calcio Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Academy
Pantaloni da calcio Dri-FIT – Donna
44,99 €
Inghilterra 2026 Stadium – Goalkeeper
Inghilterra 2026 Stadium – Goalkeeper Maglia da calcio replica a manica corta Nike Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Inghilterra 2026 Stadium – Goalkeeper
Maglia da calcio replica a manica corta Nike Dri-FIT – Uomo
109,99 €
Zaino Academy Inghilterra 2026/27
Zaino Academy Inghilterra 2026/27 Zaino Nike Academy
Zaino Academy Inghilterra 2026/27
Zaino Nike Academy
49,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home Maglia da calcio replica a manica lunga Nike Dri-FIT – Uomo
Personalizza
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Maglia da calcio replica a manica lunga Nike Dri-FIT – Uomo
119,99 €
Nike Academy
Nike Academy Maglia da calcio a girocollo a manica lunga Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Academy
Maglia da calcio a girocollo a manica lunga Dri-FIT – Donna
44,99 €
Nike Strike
Nike Strike Maglia da calcio per allenamento con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Strike
Maglia da calcio per allenamento con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Uomo
59,99 €
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Uomo
Personalizza
Materiali riciclati
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Uomo
99,99 €
Nazionale inglese 2026 Match – Home
Nazionale inglese 2026 Match – Home Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Donna
Personalizza
Materiali riciclati
Nazionale inglese 2026 Match – Home
Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Donna
159,99 €
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
Personalizza
Materiali riciclati
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
79,99 €
Nike Strike
Nike Strike Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Strike
Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT – Uomo
39,99 €
Inghilterra 2026 Stadium – Home
Inghilterra 2026 Stadium – Home Divisa replica in 3 pezzi Nike Football – Bebè e bimbo/a
Materiali riciclati
Inghilterra 2026 Stadium – Home
Divisa replica in 3 pezzi Nike Football – Bebè e bimbo/a
69,99 €
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Scarpa – Uomo
Best seller
Nike Air Max 95 Big Bubble
Scarpa – Uomo
189,99 €
Pallone Academy Inghilterra 2026/27
Pallone Academy Inghilterra 2026/27 Pallone Nike Academy
Pallone Academy Inghilterra 2026/27
Pallone Nike Academy
32,99 €
Nike Academy
Nike Academy Pantaloni da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Academy
Pantaloni da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
37,99 €
Nike Academy
Nike Academy Maglia da calcio per allenamento Dri-FIT a manica lunga con zip a 1/4 – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Academy
Maglia da calcio per allenamento Dri-FIT a manica lunga con zip a 1/4 – Ragazzo/a
37,99 €
Inghilterra 2026 Stadium – Goalkeeper
Inghilterra 2026 Stadium – Goalkeeper Maglia da calcio replica a manica corta Nike Dri-FIT – Donna
Articolo esaurito
Inghilterra 2026 Stadium – Goalkeeper
Maglia da calcio replica a manica corta Nike Dri-FIT – Donna
109,99 €
Nike Tech
Nike Tech Pantaloni jogger in fleece – Uomo
Nike Tech
Pantaloni jogger in fleece – Uomo
99,99 €
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Donna
Personalizza
Materiali riciclati
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Donna
99,99 €
Nazionale inglese 2026 Stadium – Away
Nazionale inglese 2026 Stadium – Away Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
Personalizza
Materiali riciclati
Nazionale inglese 2026 Stadium – Away
Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
109,99 €
Nike Academy
Nike Academy Tuta da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Academy
Tuta da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
64,99 €
Nike Academy
Nike Academy Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Academy
Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
19,99 €
Borsa a tracolla Heritage Inghilterra 2026/27
Borsa a tracolla Heritage Inghilterra 2026/27 Borsa a tracolla Nike Heritage
Borsa a tracolla Heritage Inghilterra 2026/27
Borsa a tracolla Nike Heritage
29,99 €

Scarpe e maglie Cole Palmer: dai slancio ai tuoi sogni

Scatena tutto il tuo potenziale in campo con la nuova collezione di scarpe e maglie Cole Palmer. I nostri modelli sono contraddistinti da una qualità professionale che ti permette di dare il massimo in ogni occasione, dalle partitelle dopo il lavoro alle sessioni di allenamento infrasettimanale e ai match di campionato del fine settimana. Proponiamo capi con linee essenziali pensate per favorire il movimento e una selezione di scarpe adatte a ogni tipo di superficie. Cerchi qualcosa per un giovane campione o campionessa del calcio? Trovi anche divise in taglie per bambini e ragazzi, perfette per allenarsi nel massimo comfort.


Prestazioni eccellenti dalla testa ai piedi


Le nostre scarpe Cole Palmer sono progettate per aiutarti a dare l'anima in campo. Offriamo una selezione di tacchetti con profondità diverse per garantirti l'aderenza e la stabilità di cui hai bisogno per mantenere il controllo. L'unità Air Zoom nel sottopiede assorbe gli impatti durante scatti, salti e atterraggi, offrendo reattività e comfort. Trovi anche scarpe Cole Palmer con tomaie realizzate in materiali Flyknit tecnici, ideati per fornire un'incredibile leggerezza e migliorare il contatto con la palla. Il nostro assortimento comprende anche modelli con materiale Gripknit ad alta aderenza, ideale per un controllo di palla più preciso e fluido nei dribbling e per tiri più precisi.


Non farti fermare dal freddo


Dare il massimo per la tua squadra significa esserci sempre, qualsiasi cosa il clima abbia in serbo. Ecco perché la collezione Cole Palmer comprende capi tecnici resistenti, ideali per vestirsi a strati. I pantaloni jogger in Tech Fleece forniscono un eccellente isolamento dal freddo senza appesantirti, mentre l'interno spazzolato è morbido e piacevole sulla pelle. Inoltre, la vita elasticizzata e le coulisse interne donano un fit sicuro accompagnando al meglio ogni movimento. Se cerchi ancora più protezione attorno al core, scopri le nostre giacche leggere, da indossare al volo sulla divisa.


Raggiungi prestazioni eccezionali


Mantieni la lucidità e la concentrazione di cui hai bisogno nei momenti più intensi scegliendo una maglia Cole Palmer della nostra ultima collezione. Le nostre divise da calcio vantano l'innovativa tecnologia Nike Dri-FIT, in cui le fibre tecniche allontanano il sudore facendolo evaporare più in fretta, per mantenere la pelle asciutta e fresca più a lungo. Inoltre, i materiali traspiranti favoriscono la circolazione dell'aria attorno al corpo, così puoi liberarti velocemente dal calore in eccesso e mantenere alta la concentrazione sul gioco.


Nike Move to Zero


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli scarpe e maglie Cole Palmer con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50% e scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.


Celebra la leggenda


Il percorso di Cole Palmer ha preso il via sui campi della NJ Wythenshawe. Scoperto dagli osservatori del Manchester City, è entrato nell'Academy del club inglese scendendo in campo con gli Under 8. Dopo il debutto con il City nella stagione 2022/23, Cole Palmer è passato al Chelsea ed è qui che ha conquistato il titolo di Giovane calciatore dell'anno e Calciatore dell'anno per i tifosi della PFA. Oggi è considerato uno tra i migliori centrocampisti offensivi del mondo. Il suo stile di gioco è un mix di tecnica eccezionale e straordinaria creatività. Le nostre scarpe da calcio Cole Palmer supportano e celebrano il suo talento, tra dribbling controllati, passaggi lunghi e precisione letale dal dischetto.