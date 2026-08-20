Mostra la tua passione con la terza divisa del Chelsea 2026/27
Preparati per la partita con il nuovo terzo kit del Chelsea Nike, disponibile per uomini, donne e bambini. Scegli le maglie del Chelsea create con tecnologia Nike Aero-FIT che allontana il sudore per mantenere la pelle sempre asciutta. Oppure, prova i capi della terza divisa del Chelsea realizzati in tessuti tecnici, per restare al caldo mentre tifi per i Blues.
Cerchiamo sempre nuovi modi per migliorare i nostri kit e aiutarti a dare il meglio, e la terza maglia del Chelsea non fa eccezione. Puoi tifare per la tua squadra con modelli ispirati a quelli indossati dai professionisti in campo per un comfort eccellente durante tutta la partita. Trova maglie con dettagli di design replica e tessuti traspiranti per un look perfetto, sia sul campo da gioco che per una passeggiata in città.
La nuova terza maglia del Chelsea F.C. ti consente di fare il tifo per la tua squadra del cuore in tutta comodità nelle tribune di Stamford Bridge o sul divano con gli amici. Inoltre, non perdere il terzo kit del Chelsea sostenibile, con capi realizzati in poliestere riciclato più rispettosi dell'ambiente.