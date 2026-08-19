CHELSEA FC

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Maglie e kit Chelsea FC home 2026/27

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Chelsea FC 2026/27 Match – Home Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
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Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
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INDOMABILI PER NATURA
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L'energia della tradizione, con lo sguardo al futuro.
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
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Chelsea FC Strike – Home
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Chelsea FC 2026 Stadium – Home
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Maglie e divise Home del Chelsea FC 2026/27: dai il massimo in campo

Le divise Home del Chelsea FC sono progettate con tutti i dettagli originali e nell'inconfondibile tonalità blu del club inglese. Per rappresentare la tua squadra del cuore, indossa la maglia Home del Chelsea e fatti notare in tribuna o in campo. Sul petto, non possono mancare l'iconico stemma del leone e il logo Swoosh Nike.


Scendi in campo con fiducia grazie alla nostra innovativa tecnologia Aero-FIT, progettata per mantenere la pelle fresca e asciutta durante tutta la partita, così puoi concentrarti al massimo sul gioco. E non è tutto: la nuova divisa Home 2026/27 del Chelsea presenta un tessuto ad alte prestazioni realizzato con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Tutto questo fa parte dell'iniziativa Move to Zero, il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, cerca l'etichetta Materiali sostenibili.


Dal primo all'ultimo minuto del match, hai bisogno del giusto supporto: è qui che entrano in gioco le calze abbinate alla divisa Home del Chelsea FC. Grazie all'ammortizzazione mirata nei punti strategici, assorbono gli impatti della corsa e offrono un comfort eccezionale.