Giacche del Chelsea: l'ideale per fare il tifo, ma non solo
Il Chelsea, una delle squadre londinesi più titolate della Premier League, è noto per le sue inconfondibili maglie bianche e blu, dalle quali deriva il soprannome di "Blues". Le nostre giacche da calcio del Chelsea F.C. ripropongono la stessa iconica colorazione per la nuova stagione, con l'aggiunta di essenziali dettagli Nike e seconde maglie ricche di stile.
Tra i nostri giubbotti del Chelsea trovi capi per tutte le personalità, dai modelli con cappuccio, ideali per sentirti sempre al caldo, a quelli idrorepellenti, progettati per proteggerti dagli elementi atmosferici. Quando sale la tensione, invece, i tessuti Dri-FIT allontanano il sudore per donarti la massima freschezza. In alternativa, scegli gli articoli con tecnologia Storm-FIT, adatti a qualsiasi condizione climatica, perché nulla dovrebbe mettersi tra te e il bel gioco.
Oltre che a bordo campo, le nostre giacche del Chelsea possono fare la differenza anche in movimento. Grazie alle fodere in mesh leggero e alla vestibilità comoda, infatti, puoi allontanare ogni distrazione e concentrarti sul gioco, dai dribbling alle azioni di difesa. Inoltre, stiamo usando più tessuti riciclati che mai, nel rispetto del nostro impegno per la sostenibilità.