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Scarpa Air Jordan 1 Low – Ragazzo/a - Ossidiana/Grey Fog/Pink Foam/Ossidiana

Air Jordan 1 Low

Scarpa – Ragazzo/a

94,99 €
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Un look iconico che dura a lungo. Questa AJ1 unisce il design classico del modello originale e materiali pregiati per un look perfetto per tutto il giorno.


  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Grey Fog/Pink Foam/Ossidiana
  • Stile: IV6049-451

Air Jordan 1 Low

94,99 €

Un look iconico che dura a lungo. Questa AJ1 unisce il design classico del modello originale e materiali pregiati per un look perfetto per tutto il giorno.

Vantaggi

  • Pelle vera e sintetica per una resistenza ideale.
  • La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.

Dettagli prodotto

  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Collare a taglio basso
  • Lacci classici
  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Grey Fog/Pink Foam/Ossidiana
  • Stile: IV6049-451

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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