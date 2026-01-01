Scaldacollo Nike Dri-FIT

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Nike Dri-FIT
Scaldacollo
24,99 €
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Questo scaldacollo è realizzato con una tecnologia traspirante che mantiene la pelle asciutta e assicura comfort per correre, camminare o giocare in qualsiasi situazione.
- Colore mostrato in foto: Nero/Argento
- Stile: DX7946-042
Nike Dri-FIT
24,99 €
Questo scaldacollo è realizzato con una tecnologia traspirante che mantiene la pelle asciutta e assicura comfort per correre, camminare o giocare in qualsiasi situazione.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort eccellente.
- Il design versatile lo rende perfetto in qualsiasi situazione.
Dettagli prodotto
- 88% poliestere/12% spandex
- Da lavare a mano
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Argento
- Stile: DX7946-042
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