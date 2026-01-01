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Scaldacollo Nike Dri-FIT - Nero/Argento

Nike Dri-FIT

Scaldacollo

24,99 €

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Questo scaldacollo è realizzato con una tecnologia traspirante che mantiene la pelle asciutta e assicura comfort per correre, camminare o giocare in qualsiasi situazione.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Argento
  • Stile: DX7946-042

Nike Dri-FIT

24,99 €

Questo scaldacollo è realizzato con una tecnologia traspirante che mantiene la pelle asciutta e assicura comfort per correre, camminare o giocare in qualsiasi situazione.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort eccellente.
  • Il design versatile lo rende perfetto in qualsiasi situazione.

Dettagli prodotto

  • 88% poliestere/12% spandex
  • Da lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Argento
  • Stile: DX7946-042

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    Scaldacollo Nike Dri-FIT

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