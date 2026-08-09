Sandalo ACG Air Deschutz+

ACG Air Deschutz+

79,99 €

NON IL SOLITO SANDALO.

Dalle escursioni in città ai sentieri dei canyon, fino alle lunghe passeggiate in spiaggia, Nike ACG Air Deschutz+ è pensata per il comfort. Il classico look anni Novanta si abbina a un robusto design ispirato all'outdoor, realizzato con materiali ad asciugatura rapida e dotato di morbida ammortizzazione. Indossali e lascia che la natura forgi il tuo carattere.

Testato nel Nord-ovest Pacifico Questo prodotto è stato progettato e testato in Oregon, USA. La natura selvaggia e il clima dello stato hanno ispirato il look e lo scopo del sandalo. Comfort testato nel tempo L'unità Nike Air nel tallone offre la giusta ammortizzazione per le tue avventure su terreni umidi e rocciosi. A prova di avventura Per bagnarti nei ruscelli o saltare da un masso all'altro, la tomaia in materiali ad asciugatura rapida e il battistrada in gomma aderente sono perfetti per le attività outdoor. Le fascette con chiusura a strappo consentono di personalizzare rapidamente la calzata e ti accompagnano nelle tue avventure di ogni giorno.

Dettagli prodotto Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Antracite/Grey Fog

Stile: DO8951-001