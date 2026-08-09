Sandalo ACG Air Deschutz+

Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
Dalle escursioni in città ai sentieri dei canyon, fino alle lunghe passeggiate in spiaggia, Nike ACG Air Deschutz+ è pensata per il comfort. Il classico look anni Novanta si abbina a un robusto design ispirato all'outdoor, realizzato con materiali ad asciugatura rapida e dotato di morbida ammortizzazione. Indossali e lascia che la natura forgi il tuo carattere.
ACG Air Deschutz+
NON IL SOLITO SANDALO.
Dalle escursioni in città ai sentieri dei canyon, fino alle lunghe passeggiate in spiaggia, Nike ACG Air Deschutz+ è pensata per il comfort. Il classico look anni Novanta si abbina a un robusto design ispirato all'outdoor, realizzato con materiali ad asciugatura rapida e dotato di morbida ammortizzazione. Indossali e lascia che la natura forgi il tuo carattere.
Questo prodotto è stato progettato e testato in Oregon, USA. La natura selvaggia e il clima dello stato hanno ispirato il look e lo scopo del sandalo.
L'unità Nike Air nel tallone offre la giusta ammortizzazione per le tue avventure su terreni umidi e rocciosi.
Per bagnarti nei ruscelli o saltare da un masso all'altro, la tomaia in materiali ad asciugatura rapida e il battistrada in gomma aderente sono perfetti per le attività outdoor. Le fascette con chiusura a strappo consentono di personalizzare rapidamente la calzata e ti accompagnano nelle tue avventure di ogni giorno.
Ideale per esplorare il paesaggio urbano o scoprire nuovi territori, Nike All Conditions Gear offre un design moderno perfetto per ogni condizione meteo. Tessuti impermeabili e antivento e tecnologie traspiranti si uniscono per proteggerti al meglio. Il design all'avanguardia è pensato per offrire versatilità in termini di stile e di spazio.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.7 stelle
Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
Balázs107341634
Nagyon eltalálta a nike a szandált, többféle terepen közlekedem, eddig kiválóan teljesített. Könnyen kezelhető, tisztítása egyszerű. Nekem alapból a 46-os méret kell, de ebből egy számmal kisebbet rendeltem, ennek ellenére kiváló és jól illeszkedik a bokához és tartja!
Mal taillé
laurentt499682455
La Senda est mal taillée, on perd environ 1 cm au niveau du talon qui n’est pas réglable
ACG Air Deschutz+
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