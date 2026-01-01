Sacca con laccetti Nike Brasilia (18 l)

Materiali riciclati
Nike Brasilia
Sacca con laccetti (18 L)
Grazie all'apertura superiore per gli accessori più grandi e alla tasca con zip sul davanti che ti permette di tenere a portata di mano gli oggetti indispensabili, trasportare le tue cose non è mai stato così facile. Preparati e vai!
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
- Stile: IB4409-010
Nike Brasilia
Grazie all'apertura superiore per gli accessori più grandi e alla tasca con zip sul davanti che ti permette di tenere a portata di mano gli oggetti indispensabili, trasportare le tue cose non è mai stato così facile. Preparati e vai!
Vantaggi
- Gli spallacci fungono da laccetti per regolare l'apertura della sacca.
- Il fondo rinforzato protegge i tuoi oggetti da urti e graffi.
Dettagli prodotto
- 35,5 x 51 x 5 cm ca. (Larghezza x Altezza x Profondità)
- Corpo/fodera: 100% poliestere
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
- Stile: IB4409-010
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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