Polo Nike Football Atlético de Madrid Club – Uomo

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Atlético de Madrid Club
Polo Nike Football – Uomo
44,99 €
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Esprimi la tua fedeltà con questa polo dell'Atlético de Madrid. Grazie ai dettagli ricamati e al tessuto morbido, è perfetta per il giorno della partita e non solo.
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: IO4188-010
Atlético de Madrid Club
44,99 €
Esprimi la tua fedeltà con questa polo dell'Atlético de Madrid. Grazie ai dettagli ricamati e al tessuto morbido, è perfetta per il giorno della partita e non solo.
Dettagli
- Bordo posteriore allungato
- 100% cotone
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: IO4188-010
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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