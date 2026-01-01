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Polo Nike Football Atlético de Madrid Club – Uomo - Nero/Bianco

Atlético de Madrid Club

Polo Nike Football – Uomo

44,99 €
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Esprimi la tua fedeltà con questa polo dell'Atlético de Madrid. Grazie ai dettagli ricamati e al tessuto morbido, è perfetta per il giorno della partita e non solo.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: IO4188-010

Atlético de Madrid Club

44,99 €

Esprimi la tua fedeltà con questa polo dell'Atlético de Madrid. Grazie ai dettagli ricamati e al tessuto morbido, è perfetta per il giorno della partita e non solo.

Dettagli

  • Bordo posteriore allungato
  • 100% cotone
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: IO4188-010

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