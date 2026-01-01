Pettorina Storm-FIT ADV Nike ACG "Mystery Lights"

Materiali riciclati
Nike ACG "Mystery Lights"
Pettorina Storm-FIT ADV
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Pensata per proteggerti dal vento e dalla pioggia, questa pettorina è realizzata in tessuto GORE-TEX con tecnologia Nike Storm-FIT ADV. La fattura a tre strati consiste in una membrana impermeabile racchiusa tra un tessuto esterno resistente e una fodera interna.
- Colore mostrato in foto: Safety Orange/Mosswood Brown/Nero/Mosswood Brown
- Stile: HV1127-819
Nike ACG "Mystery Lights"
Pensata per proteggerti dal vento e dalla pioggia, questa pettorina è realizzata in tessuto GORE-TEX con tecnologia Nike Storm-FIT ADV. La fattura a tre strati consiste in una membrana impermeabile racchiusa tra un tessuto esterno resistente e una fodera interna.
Design ispirato al cielo
Il Parco nazionale di Big Bend è una vasta area del deserto di Chihuahua nel Texas occidentale. Mentre normalmente presenta alcuni dei cieli più bui del paese, l'oscurità è interrotta dalle luci di Marfa, sfere spettrali che brillano sopra il deserto. E sono proprio queste luci ad aver ispirato il nome della collezione.
Protezione avanzata
Il tessuto GORE-TEX impermeabile mantiene la pelle asciutta, così potrai concentrarti sull'avventura. La tecnologia Nike Storm-FIT ADV usa un tessuto impermeabile, antivento e altamente innovativo per offrire un comfort costante anche in condizioni avverse. Le zip impermeabili aggiungono una protezione extra dal maltempo.
Ideale per gli sport invernali
Le caviglie sono dotate di ghette antineve con zip, bordi elastici e bottoni a pressione per agganciarsi perfettamente agli scarponi. La fodera in mesh traspirante mantiene la pelle asciutta per un comfort costante. Le tasche con zip per le mani e le tasche utility anteriori sono dotate di una fodera morbida e calda.
Pronta per l'avventura
Il loose fit è spazioso su retro, cosce e gambe. Le chiusure a strappo regolabili in vita sono pensate per un fit sempre perfetto.
Altri vantaggi
È progettata per agganciarsi alla giacca "Mystery Lights".
Dettagli prodotto
- Logo ACG ricamato
- Patch interna "Mystery Lights"
- Moschettone ACG
- Corpo: 100% poliestere. Strati esterni: 100% nylon. Fodera: 100% poliestere. Fodera inserti: 85% poliestere/15% spandex.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Safety Orange/Mosswood Brown/Nero/Mosswood Brown
- Stile: HV1127-819
Taglia/misura e fit
- Altezza: 187 cm; taglia indossata: M
- Fit ampio: ampio e confortevole
- A tutta lunghezza: sotto la caviglia
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike ACG "Mystery Lights" prima di tutti.
Nike ACG "Mystery Lights"
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.