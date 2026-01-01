Pettorina Storm-FIT ADV Nike ACG "Mystery Lights"

Nike ACG "Mystery Lights"

449,99 €

Pensata per proteggerti dal vento e dalla pioggia, questa pettorina è realizzata in tessuto GORE-TEX con tecnologia Nike Storm-FIT ADV. La fattura a tre strati consiste in una membrana impermeabile racchiusa tra un tessuto esterno resistente e una fodera interna.

Design ispirato al cielo

Il Parco nazionale di Big Bend è una vasta area del deserto di Chihuahua nel Texas occidentale. Mentre normalmente presenta alcuni dei cieli più bui del paese, l'oscurità è interrotta dalle luci di Marfa, sfere spettrali che brillano sopra il deserto. E sono proprio queste luci ad aver ispirato il nome della collezione.

Protezione avanzata

Il tessuto GORE-TEX impermeabile mantiene la pelle asciutta, così potrai concentrarti sull'avventura. La tecnologia Nike Storm-FIT ADV usa un tessuto impermeabile, antivento e altamente innovativo per offrire un comfort costante anche in condizioni avverse. Le zip impermeabili aggiungono una protezione extra dal maltempo.

Ideale per gli sport invernali

Le caviglie sono dotate di ghette antineve con zip, bordi elastici e bottoni a pressione per agganciarsi perfettamente agli scarponi. La fodera in mesh traspirante mantiene la pelle asciutta per un comfort costante. Le tasche con zip per le mani e le tasche utility anteriori sono dotate di una fodera morbida e calda.

Pronta per l'avventura

Il loose fit è spazioso su retro, cosce e gambe. Le chiusure a strappo regolabili in vita sono pensate per un fit sempre perfetto.