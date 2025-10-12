Parastinchi da calcio Nike Charge - Bambini

Top
Melanie524093458
Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich
Divertiti in partita, ma in sicurezza. Questo design combina guscio robusto per una copertura a basso profilo e supporto in schiuma per il massimo comfort.
Nike Charge
Divertiti in partita, ma in sicurezza. Questo design combina guscio robusto per una copertura a basso profilo e supporto in schiuma per il massimo comfort.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.6 stelle
Top
Melanie524093458
Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich
Rowe84
Perfect for younger kids, good protection and comfort?
Top, gerne wieder
Alenacd3fb28f510240de9d46338624afe0e8
Sehr zufrieden. Tolle Passform und lange Haltbarkeit.
Nike Charge
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