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Parastinchi da calcio Nike Charge - Bambini - Nero/Nero/Bianco

Nike Charge

Parastinchi da calcio - Bambini

24,99 €
Nero/Nero/Bianco
Bianco/Nero/Nero
Orange Pulse/Nero/Royal Pulse
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Divertiti in partita, ma in sicurezza. Questo design combina guscio robusto per una copertura a basso profilo e supporto in schiuma per il massimo comfort.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: DX4610-010

Nike Charge

24,99 €

Divertiti in partita, ma in sicurezza. Questo design combina guscio robusto per una copertura a basso profilo e supporto in schiuma per il massimo comfort.

Dettagli prodotto

  • 43% polipropilene (PP)/33% etilene vinil acetato (EVA)/17% poliestere/7% gomma
  • Da lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: DX4610-010

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (8)

4.6 stelle

  • Top

    Melanie524093458

    Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich

  • Rowe84

    Perfect for younger kids, good protection and comfort?

  • Top, gerne wieder

    Alenacd3fb28f510240de9d46338624afe0e8

    Sehr zufrieden. Tolle Passform und lange Haltbarkeit.

Parastinchi da calcio Nike Charge - Bambini

Nike Charge

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